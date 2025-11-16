‘Le Bal 2025’: todo lo que sabe sobre el baile de debutantes más esperado

Se acerca una de las fechas más esperadas del año, y es que París acogerá este próximo 29 de noviembre su reconocidísimo Le Bal o Bal des Débutantes. Una cita realmente prestigiosa y exclusiva (solo se puede acceder mediante invitación), y que reúne a veinte jóvenes provenientes de las familias más destacadas del mundo para presentarlas oficialmente en sociedad. ¿Su principal objetivo? «Empoderar a las mujeres y hombres más relevantes de las nuevas generaciones y promover la armonía entre las naciones», según detallan.

En qué consiste ‘Le Bal’ o ‘Bal des Débutantes’

Una tradición que tiene sus raíces en la Inglaterra del siglo XVIII, cuando las jóvenes damas se presentaban en sociedad ante la atenta mirada de la reina. En aquella época, las debutantes lucían sus mejores vestidos de gala mientras hacían una reverencia a su majestad, costumbre que se mantuvo en Francia entre 1957 y 1973. Años más tarde, el evento fue evolucionando, -gracias a Ophélie Renouard-, hasta convertirse en una cita exclusiva que reúne a las jóvenes de las familias más destacadas del mundo: desde empresarios, a artistas reconocidos, e incluso miembros de la realeza y la aristocracia.

Un evento benéfico en el que las debutantes se caracterizan por vestir con alta costura, luciendo diseños de las casas de moda más prestigiosas. De hecho, lo que refuerza su carácter de exclusividad, es que tan solo se puede acceder al mismo mediante invitación. Y es que entre algunas de las participantes más destacadas de los últimos años encontramos desde princesas de diversas casas reales y aristócratas como Leah Isadora de Noruega, Eugenia de Borbón y Kyra Kennedy; a hijas de estrellas de Hollywood como Apple Martin, -hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin- o Lucia Ponti, -nieta de Sophia Loren-. En el caso de España, nuestro país ha estado representado por figuras de la talla de Victoria y Cristina Iglesias, -hijas de Julio Iglesias-, o Amina Martínez de Irujo, -hija de Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo-.

La nieta de Carolina Herrera, debutante confirmada este año

Este año una de las grandes protagonistas será Carolina Lansing, nieta de Carolina Herrera. La joven, hija de Patricia Cristina Herrera, tiene 21 años y se presentará oficialmente en sociedad este próximo 29 de noviembre junto a otras debutantes confirmadas de la talla de Bronwyn Golden Vance, -hija de los reconocidos actores Angela Bassett y Courtney B. Vance-, o Araminta Spencer-Churchill, -procedente de una de las familias más influyentes del Reino Unido-.

La propia Carolina reconocía en una reciente entrevista para la revista ¡Hola!, que está muy emocionada por poder «formar parte de algo tan histórico y significativo que muestra la elegancia y la excelencia de las mujeres de todo el mundo». En su caso, la joven lucirá, por supuesto, un vestido de Carolina Herrera diseñado por Wes Gordon.

«Queríamos rendir homenaje a mi abuela. Este vestido es un guiño a la primera colección de mi abuela», asegura en en el reportaje. «El blanco y negro y los lunares -un patrón muy español- me recuerdan a ella y también son un look muy clásico de la firma».

Sin embargo, más allá del glamour y el brillo del evento, el principal objetivo no deja de ser ayudar a causas benéficas. Por ejemplo, el año pasado se enfocaron a respaldar dos causas: a la RCFA (Association of Cardiology Research from Fetus to Adult), -cuyo objetivo es mejorar la calidad de la atención a los niños con defectos cardíacos en el hospital infantil Necker-Enfants Malades de París-; y al Maria Fareri Children’s Hospital del valle del Hudson de Nueva York.