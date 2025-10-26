¿Qué se hace Patricia Rato para no envejecer? Los retoques más sutiles de la ex de Espartaco

Discreta y de porte impecable, Patricia Rato forma parte de ese pequeño círculo de mujeres que parecen desafiar el paso del tiempo. A sus 55 años, la que fuera esposa del torero Juan Antonio Ruiz “Espartaco” conserva un aspecto sereno y cuidado que transmite equilibrio y buen gusto. Madrileña y sobrina del exministro Rodrigo Rato, se ha movido siempre con una sobria sofisticación, fiel a un estilo de vida reservado. Su presencia destaca por la finura con la que se presenta: impecable sin ostentación, elegante sin esfuerzo. Ahora también es conocida por el brillo mediático de su hija, Isabella Ruiz de Rato, joven actriz que ha heredado su porte y magnetismo.

Para entender los secretos detrás de una apariencia tan fresca, hablamos con el doctor Gonzalo Álvarez, especialista en medicina estética de Clínica Trevi (Madrid), centro de referencia en tratamientos faciales personalizados. “Lejos de transformaciones evidentes, Patricia muestra una belleza muy natural. Es evidente que se cuida, pero sin excesos. La medicina estética bien aplicada permite mantener la frescura del rostro sin perder la expresión”, señala el experto.

Patricia Rato en un evento. (Foto: Gtres)

Según Álvarez, su aspecto podría ser el resultado de una combinación inteligente de tratamientos preventivos y de mantenimiento, más orientados a conservar que a cambiar. Entre ellos, destaca el uso de toxina botulínica, popularmente conocida como botox. En dosis controladas, esta sustancia relaja los músculos responsables de las arrugas de expresión, especialmente en el entrecejo, la frente y el contorno de los ojos. En esto consiste su éxito: lograr un rostro más descansado y luminoso sin caer en la rigidez ni perder naturalidad.

Otro de los posibles aliados de Patricia son los estimuladores de colágeno, pequeñas inyecciones que activan la producción natural de colágeno y elastina. Este tratamiento ayuda a mantener la firmeza y la elasticidad de la piel, combatiendo la flacidez de forma progresiva y duradera. No cambia los rasgos, simplemente conserva el volumen y la estructura facial propios de una piel joven.

Patricia Rato muestra su perfil. (Foto: Gtres)

A estos cuidados podría sumarse la mesoterapia facial con cócteles vitamínicos, una técnica que consiste en microinyecciones superficiales cargadas de vitaminas, ácido hialurónico y antioxidantes. Su función es revitalizar la piel desde dentro, aportándole hidratación, luminosidad y ese efecto “buena cara” que tanto se valora. Es una de las claves de las pieles que parecen naturales pero perfectas.

Zonas donde se aplican los inductores de colágeno. (Imagen generada con IA).

El doctor añade que Patricia probablemente combine estos procedimientos con tratamientos no invasivos que potencian los resultados sin bisturí. Entre ellos, la radiofrecuencia facial, que reafirma el tejido y redefine el óvalo facial, o los ultrasonidos focalizados HIFU, capaces de estimular el colágeno desde las capas más profundas. “Este tipo de técnicas devuelven la firmeza al rostro y logran un efecto tensor sin alterar la expresión”, apunta.

Más allá de la tecnología, el secreto está en la constancia. Peelings suaves, limpiezas profundas y tratamientos de hidratación periódicos completan una rutina que mantiene la piel flexible, oxigenada y con un tono uniforme. No se trata de hacer mucho, sino de hacerlo bien.

Patricia Rato en una boda. (Foto: Gtres)

Rato encarna, así, a una generación de mujeres que han aprendido a envejecer con elegancia y armonía, entendiendo la belleza no como reto, sino como cuidado. Y quizá esa sea la verdadera razón de su eterna juventud: la serenidad con la que asume el paso del tiempo.