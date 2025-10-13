José Antonio Morante Camacho, más conocido como Morante de la Puebla, se ha cortado la coleta por sorpresa este domingo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Tras brindar sus faenas a Isabel Díaz Ayuso y a Santiago Abascal -presentes en la plaza madrileña-, el torero anunciaba su retirada definitiva de los ruedos. Visiblemente emocionado tras casi tres décadas de trayectoria, el diestro se despidió de la Plaza de Toros de Las Ventas ante un tendido completamente atónito. Desde entonces, los mensajes en redes sociales no se han hecho esperar por parte de sus familiares y sus íntimos amigos.

Su núcleo familiar

Desde hace más de 15 años, Morante de la Puebla comparte su vida con Elisabeth Garrido, una sevillana originaria de La Puebla del Río a la que conoce desde su infancia. Fue tiempo después cuando el diestro y la madre de sus dos hijas pequeñas -María y Lola- pasaron por el altar. En el año 2010 pusieron el broche de oro a su relación en una ceremonia íntima en Alcalá de Guadaíra -concretamente en la Hacienda Los Ángeles-, rodeados de 150 personas.

Morante de la Puebla y su hijo en la Plaza de Toros de Las Ventas. (Foto: Gtres)

Fruto de su historia de amor llegaron al mundo sus dos hijas, María y Lola, que completaban su numerosa familia ya que el maestro tuvo en 2007 a su primer hijo, José Antonio, que actualmente juega en el Betis. Dos años antes de su nacimiento, el torero retirado se casó por primera vez con Cynthia Antúnez. A diferencia de su segunda boda con Elisabeth, esta fue mucho más mediática y multitudinaria, pues asistieron un total de 400 personas.

Precisamente en las últimas horas, su primogénito ha querido rendir homenaje a su padre, que deja huérfanos a los aficionados de la tauromaquia. «Bueno, llegó el día. Hasta aquí ha llegado tu carrera profesional, pero se lo mucho que te ha costado llegar hasta donde has llegado. Te admiro en cada paso que das y aquí estaré siempre para acompañarte, porque eres lo más grande que me ha pasado en la vida. Te quiero mucho, guerrero de la vida», ha escrito junto a una imagen de Morante en la que aparece cortándose la coleta.

Morante de la Puebla en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Sus amistades VIP

A lo largo de su carrera en el albero, Morante se ha ganado la admiración de todos los aficionados de la tauromaquia. Además de sus amistades dentro de su profesión -como la de El Juli, Espartaco, Enrique Ponce, José María manzanares o Juan José Padilla-, también hay otros rostros VIP que lo han apoyado durante sus tres décadas vestido de luces.

Entre ellos el líder de VOX, Santiago Abascal, al que brindó el último toro de su carrera. También la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Sergio Ramos rinde homenaje a Morante tras su retirada. (Foto: Redes Sociales)

Sin embargo, hay un conocido futbolista con el que Morante siempre ha tenido una estrecha amistad: Sergio Ramos. El ex capitán del Real Madrid también ha querido dedicarle unas palabras al diestro: «De haber sabido que hoy era tu última en Las Ventas, habría cruzado el charco para ver en directo cómo te cortabas la coleta».