Tarde histórica en la Feria de Otoño: los testigos VIP de la gran faena de Morante de la Puebla

Morante de la Puebla se ha cortado la coleta en medio de la arena de Las Ventas. Ha sido este 12 de octubre, durante la corrida de toros con motivo del Día de la Hispanidad. El diestro ha brindado su primer toro de la tarde a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se encontraba entre el público y que siempre ha sido una firme defensora de la tauromaquia. Pero Isabel Díaz Ayuso no ha sido el único rostro conocido que ha sido testigo del inesperado adiós de una de las figuras más destacadas del mundo del toro de nuestro país.

Han sido muchas las personas que han estado en Las Ventas para disfrutar de esta corrida en una jornada tan importante para nuestro país. Santiago Abascal y su mujer, Lidia Bedman, grandes ausentes en la tribuna de autoridades del 12 de octubre y en la recepción en el Palacio Real, también estaban entre los testigos del adiós de Morante de la Puebla. El torero le ha dedicado su segundo toro al líder de Vox. Un toro que, por cierto, le ha provocado una cogida que le ha llevado a la enfermería, aunque ha regresado poco después al ruedo, entre grandes aplausos por parte del público. Morante ha cortado dos orejas y ha salido por la Puerta Grande.

Morante de la Puebla en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Además de Isabel Díaz Ayuso o de Santiago Abascal, hasta la plaza de Las Ventas se han acercado figuras como la infanta Elena y su hija, Victoria de Marichalar, Ramón García, Tomás Páramo, Cayetana Álvarez de Toledo, Ortega Smith o Isabel Pérez Moñino.

Isabel Díaz Ayuso en la corrida del Día de la Hispanidad. (Foto: Gtres)

También se ha podido ver en la plaza a Ortega Cano, Ana Botella, Carmen Lomana, Ana Rosa Quintana y su marido, al juez Pedraz con su pareja, a Tana Rivera y a Nuria González. Nadie ha querido perderse esta corrida que ha puesto el broche de oro a la Feria de Otoño y en la que Morante de la Puebla ha compartido cartel con Fernando Robleño y Sergio Rodríguez con seis toros de la ganadería de Garcigrande.

Carmen Lomana en la Feria de Otoño en Las Ventas. (Foto: Gtres)