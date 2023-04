¿Por qué Dani Alves se niega a concederle el divorcio a Joana Sanz?

Se cumplen tres meses de la detención y posterior entrada en prisión sin fianza para Dani Alves (39) por, supuestamente, haber agredido sexualmente a una joven de 23 años en la madrugada del 30 al 31 de diciembre del pasado año. No obstante, su caso sigue copando diariamente varios titulares de la crónica social. Más aún después de hacerse pública su última declaración ante la jueza, a petición propia, en busca de obtener la libertad; y de las informaciones que apuntan a la negativa del futbolista internacional de concederle el divorcio a Joana Sanz (29), la que fuera su pareja sentimental desde 2017, seis años después de que el brasileño se divorciara de la madre de sus hijos, Dinora Santana, y hasta el pasado mes de marzo, cuando la modelo confirmó su separación del ex jugador del FC Barcelona a través de una carta.

«Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, me impulsó a crecer, cariñoso, atento… me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos (…) Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma», expresó.

Por la misma vía, Joana ha revelado ahora que, pese a que ambos están inmersos en los trámites de divorcio, el futbolista «se está negando y eso lo complica todo». De esta forma, todo apunta a que la ex pareja podría llegar a un divorcio contencioso, lo que se conoce, según el artículo 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como «la disolución del vínculo del matrimonio ante el juez, por no existir acuerdo de las partes sobre el divorcio o el convenio regulador».

En este sentido, la modelo ha querido dejar claro que durante este proceso, no está «recibiendo ningún dinero» por parte del deportista, tal y como aseguran algunos medios de comunicación. «Mentira. No hay ningún acuerdo. No entiendo la necesidad de inventar noticias», señala.

La última declaración de Dani Alves ante la jueza

Fue el pasado 17 de abril cuando Dani Alves compareció por cuarta vez ante la jueza y reconoció, al contrario que en las anteriores ocasiones, que sí mantuvo relaciones sexuales con la denunciante. Sin embargo, afirmó que fueron consentidas y que ella [la denunciante] acudió a su reservado junto a una amiga, por voluntad propia. «Noté su buena disposición por la manera como bailaba, como se acercaba a mí, como intercambiábamos posiciones», relató. «Esas chicas vinieron a nuestro reservado pero nosotros no insistimos», agregó.

Sobre la dramática escena del baño, Alves asegura que le pidió trasladarse allí por miedo a ser visto y que la joven accedió sin reticencia. «Le dije de trasladar todo al baño. Me dijo que sí, que no había problema. Le dije que yo iba primero y que la esperaría dentro. Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí», contó.

Asimismo, el brasileño se excusa de las afirmaciones que cuestionan el desconsuelo de la joven a su salida del servicio, y su salida [la de Alves] del establecimiento sin dirigirse a la supuesta víctima pese a pasar por su lado. «Si la hubiese visto en la salida, la hubiese parado para preguntarle qué le había pasado porque hasta entonces todo estaba bien, dentro de lo que queríamos», aseguró.