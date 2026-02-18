España se ha rendido ante el fenómeno Bridgerton. El pasado 17 de febrero, el icónico Casino de Madrid desplegó su alfombra roja para recibir -no solo a numerosos rostros conocidos, famosos o influencers-, a los tres protagonistas de la cuarta temporada de la serie: Luke Thompson, Yerin Ha y Claudia Jessie, que han aprovechado su viaje hasta la capital -más allá de promocionar su trabajo- para descubrir algunos de sus lugares más emblemáticos.

Luke Thompson desvela su lugar favorito de Madrid

Alba Carrillo, Mar Flores, Lola Lolita, Vicky Martín Berrocal, Anabel e Isa Pantoja, Marta Lozano, Teresa Andrés… son algunas de las famosas que el pasado 17 de febrero acudieron a este baile de máscaras con vestidos inspirados en la serie. Para muchas, era la primera vez que acudían a un evento de esta envergadura, y se mostraron de lo más ilusionadas por poder coincidir con los protagonistas de Los Bridgerton, que también sorprendieron al atender a los medios.

Luke Thompson. (Foto: Gtres)

La expectación fue máxima en el interior del Casino de Madrid, donde Luke Thompson -el gran protagonista de la cuarta temporada de la serie- ofreció declaraciones a los medios. El actor británico, pese a hablar en inglés, no dudó en poner a prueba su español y en bromear con los periodistas presentes.

«No hablo español, un poquito», ha comenzado diciendo. El actor que interpreta a Benedict Bridgerton en esta serie de éxito, ha desvelado dónde aprendió el idioma: «Yo sé francés, asi que recuerdo en el colegio haber aprendido español un poco. Recuerdo algunas palabras».

Gracias a una traductora, Thompson ha podido contestar con facilidad a las preguntas de la prensa, que se ha interesado en conocer cuál es la palabra favorita del actor en español: «Pequeño, no sé por qué».

El baño de masas de Luke Thompson en Madrid. (Foto: Gtres)

Pese a que el actor nació en Reino Unido y siempre ha presumido orgulloso de su país y de sus tradiciones, ha sorprendido al desvelar qué edificio histórico de España supera con creces al de Inglaterra. «Vimos el Palacio Real, que es impresionante. Es como el Buckingham Palace, pero mejor. Es más impactante», ha comentado. Además, el intérprete se ha atrevido a definir a los españoles: «La gente española es muy apasionada».

Finalmente, Luke ha respondido a una pregunta con la que da cuenta que sigue muy de cerca el cine español. Tras muchos años dedicándose al séptimo arte, el inglés ha desvelado con qué actores de nuestro país trabajaría. «Todos son increíbles», ha dicho. Sin embargo, no ha dudado a mencionar a, «Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, Javier Bardem», con los que ha dejado claro que desea y espera trabajar en un futuro.