Alba Carrillo ha sido una de las invitadas a la fiesta de Los Bridgerton de Madrid. La colaboradora televisiva, vestida con un deslumbrante traje de Dominnico, ha atendido a los medios y se ha pronunciado sobre algunos temas de la actualidad social, como de la portada que hace unos días protagonizaron su ex marido, Feliciano López, y Sandra Gago o sobre la pareja del momento: la de Tamara Gorro y Cayetano Rivera.

Alba Carrillo opina sobre la relación de Tamara Gorro y Cayetano Rivera

El romance de Tamara Gorro y Cayetano Rivera no ha dejado a nadie indiferente. Su relación ha sido objeto de debate en muchas tertulias de los programas televisivos. Mientras que algunos colaboradores opinan que se trata de un affaire pasajero, otros consideran que su historia de amor es digna de película y apuestan porque su idilio dure mucho tiempo.

Alba Carrillo. (Foto: Gtres)

En la primera postura se ha posicionado Alba Carrillo. La modelo ha acudido al baile de máscaras organizado por la serie de Netflix en Madrid, donde una vez más no ha tenido problema a la hora de pronunciarse sobre lo más candente de la actualidad social.

La ex de Fonsi Nieto ha desvelado que, al ver las primeras imágenes de Cayetano y Tamara en el regreso de su viaje, se quedó completamente en shock. «Antes de salir de mi casa, que he visto que han llegado al aeropuerto, pues me he quedado muerta», ha comenzado diciendo.

En esta intervención ante la prensa, Carillo ha sorprendido al declarar que lejos de alegrarse por esta nueva relación, se compadece de la colaboradora televisiva debido al momento vital en el que se encuentra Cayetano: «A ver, él está ahora en su peor momento, entonces llevarse ahora a Cayetano no es ningún premio».

Cayetano Rivera en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas. (Foto: Gtres)

La ex de Feliciano López ha explicado que considera que Cayetano, «está desatado» -en referencia a todas las mujeres que han pasado por la vida del torero tras separarse de Eva González-. «Él está desatado y, cuidado, porque cuidado no quiero que a Tamara le hagan daño», ha comentado.

Fiel a su naturalidad y sinceridad, Carrillo -que ha dicho que todavía no ha encontrado a ningún hombre que esté a su altura-, ha reflexionado sobre que ninguna mujer debería salvar a ningún hombre ni querer que este mejor, sino que, al empezar una relación sentimental, ambas partes tienen que encontrarse en un buen momento de sus vidas: «Yo no creo que las mujeres tengamos que reconstruir a nadie. Ellos tienen que venir ya bien, eso de que esta mujer le va a venir bien para asentarle la cabeza…».