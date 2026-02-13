Alba Carrillo sobre la portada de Feliciano López y Sandra Gago: “Ella es Santa Sandra, para mi gusto”

Feliciano López y Sandra Gago se han convertido en uno de los protagonistas del papel couché semanal. El matrimonio ha protagonizado la portada del nuevo número de la revista del saludo donde, con motivo de la inminente llegada de San Valentín, ha concedido una exclusiva entrevista en la que ha desvelado los secretos más desconocidos de su romance. Como era de esperar, las reacciones no se han hecho esperar, aunque sin duda, entre todas ha destacado la de Alba Carrillo, ex mujer del tenista, quien sin pelos en la lengua, ha compartido con las cámaras de Gtres qué es lo que verdaderamente opina de este inesperado reportaje.

«Uy, no la he visto. Voy a comprarla y te digo», comenzaba a decir con su característico sentido del humor. La reportera insistía en que se habían declarado su amor y que habían hecho un repaso a su historia y que Sandra se había deshecho en halagos en la forma que tenía Feliciano de cuidarla, algo que la colaboradora televisiva no ha tenido reparo en responder. «Pues qué suerte tiene Sandra, porque a mí no me pasó. Es una verdadera afortunada. Me alegro mucho por ellos, obviamente», decía.

En la entrevista, Sandra y Feliciano también han revelado que no ha sido todo color de rosa en su historia y que han superado muchos baches juntos. Un detalle que Alba ha asegurado que no la sorprende. «Es Santa Sandra para mi gusto. Pero bueno, que a mí él, lo que me hizo, me lo hizo. Si él ahora con ella está bien y la está haciendo feliz, te prometo, se lo crea quien se lo crea, que me alegro muchísimo. Espero que ella esté bien, de verdad», sentenciaba.

La ex concursante de Supervivientes añadía que, bajo su propia experiencia, encontrar una zona de confort junto a Feliciano y su familia «era algo dificilísimo», pero que si Sandra había logrado estar feliz en ese entorno, se alegraba de corazón. «Eso significa que por fin él se está portando bien con una mujer, y te prometo que me alegro, de verdad […] Si eso que cuentan es verdad, ha cambiado mucho, porque conmigo no fue así, y me alegro muchísimo de que trate bien a una mujer», insistía.

Por otro lado, revelaba que no tenía ningún tipo de contacto con el deportista y que de eso también estaba muy orgullosa. «Yo ya no le conozco a ese señor, no sé si alguna vez le he conocido. Solo que si está feliz, me alegro por él porque ya no hace daño a las mujeres. Si ha aprendido esa lección y se la puede dar a sus hijos para que lo hagan en el futuro, será una gran cosa para la humanidad», señalaba.

En cuanto a cómo va a celebrar San Valentín y la situación sentimental en la que se encuentra, Alba ha preferido ser discreta. «No hace falta estar acompañado para rehacer tu vida. Yo tengo mi vida super rehecha», concluía.