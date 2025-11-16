Alba Carrillo, sin pelos en la lengua contra su programa de TVE: "No estoy de acuerdo"

Después de estar un tiempo apartada de los platós, Alba Carrillo regresó a la televisión de la mano de TVE y cada vez tiene más peso dentro de la cadena. Actualmente trabaja como colaboradora en varios programas y está concursando en Hasta el fin del mundo, reality que comparte con otros rostros conocidos, como Rocío Carrasco o Yolanda Ramos. Esta aventura prometía marcar un antes y un después, pero la modelo siente que el espacio no ha recogido sus vivencias al 100%. Por ese motivo, ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde habla sin pelos en la lengua de lo que piensa al respecto.

«El otro día, mientras que estaba viendo el programa Hasta el fin del mundo me puse malísima, empecé a vomitar… Me revolvió mucho, no por nada sino porque no estoy de acuerdo con la edición, no representa el viaje que he hecho. Ha sido un viaje maravilloso, creo que lo ha sido, han pasado cosas de todo tipo y creo que la edición no lo representa», ha empezado diciendo.

El malestar de Alba Carrillo

Alba Carrillo considera que la productora de Hasta el fin del mundo ha seleccionado unos fragmentos de su viaje que no se ajustan a su experiencia. Cree que se han quedado únicamente con una parte y se han dejado sin contar el lado positivo. Según dice, tanto ella como su compañera de reality, se han esforzado al máximo por integrarse y por cumplir los objetivos que les habían trasladado.

El comunicado de Alba Carrillo sobre ‘Hasta el fin del mundo’. (Foto: TVE)

«En Panamá, fuimos a una reserva animal a poner cámaras nocturnas, para su cuidado, nos lo curramos un montón y fue la noche después de dormir en el árbol», explica. Y continúa: «Nos fuimos sin desayunar a currar y creo que ese tipo de cosas que son más personales, después de un esfuerzo tan fuerte personal, se han pasado por alto (…) Dar una imagen de que nosotras nos hemos ido a un spa en vez de ir a nuestro trabajo, cuando hemos sido unas luchadoras, unas currantas y hemos estado sin dormir, sin comer, sin desayunar a trabajar, pues la verdad es que a mí personalmente me duele».

Carillo tiene mucha experiencia en concursos televisivos porque ha estado en Supervivientes, en Gran Hermano VIP y ha comentado muchos programas de Mediaset. Por ese motivo, era consciente de que había muchas posibilidades de que TVE diese prioridad al espectáculo, pero no esperaba que todo se redujese a eso.

Alba Carillo habla claro

Alba Carrillo en ‘D Corazón’. (Foto: Gtres)

La protagonista de nuestra noticia ha estallado. «En 20 días, si tú quieres sacar solo los conflictos, los puedes sacar, pero hay muchísimas cosas que Alba y Cristina como pareja han dado, han luchado, se han reído, han hecho tándem sin conocerse y me duele que se centren en las disputas que hemos podido tener», comenta.

Después ha aclarado que no se arrepiente de haber dado el paso, aunque hay cosas que no le parecen justas. «Estoy muy convencida con el formato, estoy súper contenta con el programa, pero no me ha gustado la edición, y de hecho me he sentido tan mal, que cuando lo estaba viendo me sentía tan poco representada con lo que yo viví, ha habido muchas cosas emocionales como ser humano que no han transmitido».

Después de esto, habrá que ver cómo reacciona TVE y si Hasta el fin del mundo decide responder a las críticas de Alba.