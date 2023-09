Por todos es conocida la tensa relación que, a día de hoy, mantienen el príncipe Guillermo y el príncipe Enrique. Desde la muerte de su madre, sus rifirrafes han ido en aumento, siendo decisiva la salida de la Corona del hijo pequeño de Carlos III. Sin embargo, el marido de Meghan Markle no ha sido el único culpable de las lágrimas de su hermano. Hay otra persona que ha provocado el llanto del Príncipe, y así lo ha desvelado él mismo.

El príncipe de Gales ha sido el último invitado del podcast The Good, The Bad & The Rudby de Mike Tindall. Durante su grabación, que ha tenido lugar en el Green Drawing Room del Castillo de Windsor, ha abierto su corazón de par en par, confesando una anécdota hasta la fecha desconocida. Al tratar su pasión por el deporte, ha explicado que solo lloró una vez por esta disciplina, y fue por culpa de su prima Zara Tindall. «La única vez que he llorado viendo un deporte fue cuando ganó Zara, creo que fue en la Eurocopa. Yo estaba en Exmoor en ese momento acampando», ha comenzado diciendo.

Ante la mirada atenta de los entrevistadores, James Haskell y Alex Payne, el príncipe Guillermo ha agregado que fue un momento muy emotivo en el que disfrutó mucho viendo triunfar a su prima. «Estábamos todos apretujados alrededor de un teléfono mirándola y ella estaba allí y estaba sollozando, la bandera se estaba izando y yo estaba como en mil pedazos. Estaba muy orgulloso, y eso es lo que el deporte puede hacerte hacer», ha sentenciado. Algo de lo que se acuerda a la perfección Catalina Middleton, que ha intervenido para refutar su versión: «Sí, lo recuerdo porque regresaste y dijiste: ‘Nunca había estado tan orgullosa de nadie’».

El príncipe Guillermo y Catalina Middleton en el podcast de Mike Tindall / The Good, The Bad & The Rudby

El día que a Guillermo se le saltaron las lágrimas

En concreto, el príncipe Guillermo se refiere al Campeonato de Europa de 2005, cuando Zara se llevó la victoria a casa y recibió el calor de su familia, que se mostró de lo más orgullosa por su logro. Y es que, cabe destacar que la prima del Príncipe es una ecuestre célebre que ha seguido los pasos de sus padres, la princesa Ana y Mark Phillips. Hasta tal punto que ganó el Campeonato Mundial de Concurso Completo en Aquisgrán en 2006 y consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, formando parte del Equipo GB y convirtiéndose en el primer miembro de la Familia Real en ganar una medalla olímpica.

Zara Tindall, la prima más querida

Una vez más, ha quedado claro que la hija de la princesa Ana es una de las primas favoritas, al menos para el príncipe Guillermo. Zara Tindall no tiene título real, no asiste a las cenas de gala ni a las alfombras rojas, no es perseguida por los medios de comunicación, ni tan siquiera su nombre suena con fuerza en la crónica social, pero es un pilar fundamental para su familia. Cada vez que se reúne con sus primos deja imágenes para el recuerdo en las que queda constancia de la buena sintonía que comparte con cada uno de ellos, llegando incluso a ser calificada por ¡Hola! como ‘la prima con la que todos se sienten cómodos’.