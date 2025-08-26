Justo en el final del verano, tal y como dice una de las canciones más míticas de su trayectoria sobre los escenarios, Manuel de la Calva ha fallecido a los 88 años. La noticia ha vestido de luto a la industria musical de nuestro país, ya que fue considerado, junto a su compañero, Ramón Arcusa, todo un fenómeno musical de la época. Su mujer, Mirna Carvajal, y sus dos hijos, Daniel y Victoria, están completamente rotos con la marcha del artista. De hecho, la hija mayor del intérprete ha roto su silencio en el programa de Y ahora Sonsoles para confesar cómo están viviendo estos duros momentos.

«Estamos mal y casi igual de sorprendidos que todos. Porque estaba enfermo, pero al final lo que él tenía era un poco traicionero. Es algo que puedes arrastrar durante años tirando para delante, y luego, de repente, en cuestión de horas, empeorar y llegar a lo que hemos llegado», comenzaba a decir. Continuaba señalando que su padre padecía fibrosis pulmonar, una enfermedad que, aunque no tuviera cura, no logró quitarles la esperanza de alargar su bienestar.

Victoria de la Calva hablando sobre la muerte de su padre, Manuel de la Calva, en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Atresmedia)

Victoria ha contado que ha recibido esta triste noticia mientras disfrutaba de unos días de vacaciones en Menorca, dejando entrever que ha sido muy inesperado para todos. Aun así, le ha dado tiempo a despedirse de su padre porque llegó justo una hora antes de que este muriera. «Estamos todavía sin terminar de reaccionar, pero por lo menos sabemos que mi padre se ha ido tranquilo. Le hemos visto que no sufría y eso ya para nosotros es muchísimo», expresaba.

Sobre cómo quería que su padre fuera recordado, Victoria ha tenido clara la respuesta: «Como una buena persona, que es lo que ha sido siempre. Y desde luego, como un artistazo», sentenciaba, añadiendo que era consciente de que Manuel «siempre había sido muy respetado». «Estuvo muy malo hace años con un cáncer, y la verdad que era increíble. La gente te paraba por la calle para preguntarme qué tal estaba, como si fuera de la familia», decía.

Haciendo referencia a Ramón Arcusa, el compañero y amigo de su padre, la mencionada solo ha tenido palabras buenas para describir la amistad que mantenían. «Han hecho media vida juntos. Ramón está abatidísimo. Los dos han sido unos profesionales espectaculares. La vida familiar iba por un lado y el trabajo por otro. La verdad que lo tenían todo perfectamente organizado y no había rivalidades ni tensiones», recordaba.

Para terminar, Victoria ha querido deshacerse en halagos hacia el papel como padre que ha ejercido el fallecido, el cual lo describe como «increíble». «Hemos sido una familia ejemplar. […] He tenido una infancia magnífica. Ayer estuve recapitulando y solo tengo un buen recuerdo detrás de otro», concluía.