Primeras palabras de Marieta, novia de Suso, tras su accidente de tráfico: "Está perfecto"

El pasado jueves, 22 de enero, las redes sociales se llenaron de multitud de mensajes de preocupación después de que saliera a la luz que Suso Álvarez, conocido por su participación en populares realities como Supervivientes o Gran Hermano, había sufrido un accidente de tráfico. Fue él mismo quien lo contó a través de sus redes sociales, donde explicó que se encontraba en Navacerrada cuando se produjo la colisión, una zona que la AEMET ha mantenido en alerta por nevadas y heladas moderadas en los últimos días.

Finalmente, todo ha quedado en un susto y, más allá de las declaraciones de Suso, Marieta, su pareja, también ha querido pronunciarse a través de su perfil oficial de Instagram para tranquilizar a todos los seguidores que se habían mostrado preocupados por el estado de salud del catalán. «Suso está perfecto en casa», señalaba.

Historia de Instagram de Marieta. (Foto: RRSS)

Tal y como contaba Suso, «se le fue el coche y estuvo deslizándose unos diez metros coche abajo sin poder hacer nada». «Y sí, le dimos un besito al quitamiedos», añadía con su característico humor. Finalmente, todo quedó en un susto y el televisivo compartía una fotografía disfrutando de una buena comida después de lo ocurrido. Más tarde, para tranquilizar aún más a todos sus seguidores, regresaba a las redes sociales para anunciar que ya estaba en casa y que, por suerte, «estaba todo bien». «Me han llegado mensajes de preocupación por el accidente que tuve ayer en una carretera nevada, quedó todo en un susto. Gracias por vuestros mensajes de cariño, pero está todo perfecto», concluía.

Las publicaciones de Suso Álvarez sobre su accidente. (Foto: Instagram)

La historia de amor de Suso y Marieta

Una vez más, Marieta se ha mostrado como uno de los apoyos fundamentales de la vida Suso. La ex concursante de La isla de las tentaciones le conoció tras regresar de Supervivientes y, tras varios meses de rumores, ambos decidieron confirmar en agosto de 2024 lo que para muchos ya era una realidad: estaban juntos.

Según han contado, entre ellos comenzó a surgir la chispa en el plató de Así es la vida, donde coincidieron como colaboradores. Con el paso de las semanas, su vínculo de amistad no paró de crecer hasta el punto de que decidieron empezar una relación sentimental e irse a vivir juntos. Desde entonces, no se han separado y se podría decir que ahora están viviendo un momento muy emocionante de su romance, ya que en tan solo unos meses se darán el «sí, quiero» en una ceremonia que están preparando con mucho entusiasmo e ilusión. «3 de julio de 2026. Empieza la cuenta atrás. Agradecidos de compartir cada detalle con vosotros», escribían hace tan solo unos días en el universo 2.0.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marieta (@iammarieta_)

Por ahora se desconoce la lista de invitados que habrán recibido la invitación para la boda, pero Marta Peñate, compañera y amiga de Suso, ya ha confirmado públicamente que ella será una de las afortunadas que verá en primera persona cómo la pareja se convierte en marido y mujer. A la canaria es muy probable que le sigan otros muchos rostros televisivos con los que tanto Suso como Marieta han entablado una gran relación de amistad durante su trabajo en distintos programas de la pequeña pantalla.