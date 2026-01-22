Suso Álvarez, ex concursante de ‘Supervivientes, sufre un accidente de tráfico

Suso Álvarez se ha llevado un buen susto del que todavía se está recuperando. Tal y como él mismo ha contado, ha sufrido un accidente de tráfico mientras circulaba por una carretera nevada. «Se me fue el coche y estuve deslizándome unos diez metros abajo sin poder hacer nada», ha explicado a través de sus redes sociales. El colaborador de Telecinco está en un momento muy concreto, pues se encuentra inmerso en los preparativos de su boda con Marieta. Hay muchos ojos puestos sobre él, por eso la noticia que ha acaba de dar ya ha dado la vuelta a la crónica social.

Suso saltó a la fama a raíz de su participación en Gran Hermano, pero después ha estado en otros concursos, como por ejemplo Supervivientes, reality que le sirvió para acercarse a la audiencia desde un punto de vista diferente. Poco a poco ha creado un ejército de seguidores que está dispuesto a hacer cualquier cosa por él, de ahí que haya dado tantas explicaciones, pues no quiere que nadie se preocupe por un suceso que afortunadamente se ha quedado en un susto.

Las publicaciones de Suso Álvarez sobre su accidente. (Foto: Instagram)

Tal y como el mismo ha contado, estaba conduciendo su coche cerca de Navacerrada y, a medida que iba subiendo el puerto, empezó a notar que había algo extraño. La situación se complicó por momentos, perdió el control del vehículo y no conseguía frenarlo. «Hoy el día comenzaba muy bien», ha empezado diciendo. «Nos la prometíamos muy felices hasta que pasó lo inevitable», relata en su cuenta de Instagram, donde acumula 558.000 seguidores.

Antes de perder el control de forma definitiva, el colaborador advirtió de que se estaba enfrentando a una situación complicada. «Estoy un poco acoj** porque se están quedando tirados todos los coches… Espero que esto aguante. A ver si esto de ir en un 4×4 es real. De momento, estamos aguantando», declaró justo antes del susto.

El accidente de Suso Álvarez

Suso Álvarez en un evento. (Foto: Gtres)

El ex concursante de Supervivientes ha explicado que, por culpa del accidente, se ha dado un golpe con el quitamiedos de la carretera. Las placas de hielo no le permitían frenar y tomar el control de la dirección, así que no ha tenido más remedio que respirar y guardar la calma.

«Al final, seguimos vivos», ha comentado a modo de conclusión. Todo ha acabado en una anécdota y Suso incluso ha tenido tiempo de almorzar, así que ha decidido tomarse el accidente con sentido del humor. «La comida me sabe ahora más buena que nunca».

Como era de esperar hay mucha gente que ha intentado ponerse en contacto con Suso. Debemos tener en cuenta un punto importante. El colaborador, que actualmente está trabajando en Telecinco, ha ganado mucho peso mediático desde su relación con Marieta. En un primer momento hubo gente que les puso en duda, pero el tiempo les ha dado la razón.