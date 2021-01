María Teresa Campos vuelve a estar en el ojo del huracán. La presentadora ha protagonizado una nueva polémica al ser entrevistada por Isabel Gemio en su canal de Youtube, ‘Charlas con alma’. Lo que parecía una charla divertida entre dos compañeras de profesión ha resultado ser un tenso encuentro en el que la madre de Terelu Campos no ha dudado en decir en todo momento lo que pensaba. «Eres una cerda», llegó a decir, primero con un tono jocoso a Gemio al revelar su edad. Eso sería el principio del fin.

Tras el encuentro, -pese a que se publicó el pasado 30 de diciembre de 2020, no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz el contenido-, María Teresa Campos ha querido dar su opinión del suceso dada la repercusión que está teniendo.

Ha sido Jorge Javier Vázquez quien reveló este viernes en’Sálvame’ que María Teresa estaba muy molesta con Isabel Gemio. Además, ha querido responder al sentirse ‘atacada’ y molesta durante la tensa entrevista de la que todo el mundo habla. «No se puede ser más mezquina», dijo la presentadora. «María Teresa no ha sido capaz de reaccionar hasta ahora», explicó el presentador estrella de Mediaset que no dejó de mostrar su asombro ante lo ocurrido. «El mejor desprecio es no hacer aprecio”, dijo la periodista a la vez que aseguró que Gemio se ha «retratado con sus comentarios». «Era tan evidente todo», expresó indignada ante la situación.

La entrevista surgió después de que Teresa entrevistara a Gemio para su canal, ‘Enredados’ -también disponible en Youtube-.“Era para ponerme una trampa, para ella vender…”, aseguró la madre de Carmen Borrego. “Lo he pasado muy mal”, explicó a ‘Sálvame’ mientras expresaba que se había sentido «utilizada» por Isabel Gemio. «¡El mal rato que yo pasé!”, relató. «No sé qué de 80 años y digo ¡Tócate las narices la tía! ¡Qué buen recibimiento la gili…!», continuó diciendo en una llamada telefónica.

«He venido a una entrevista, no a hacer terapia», llegó a decir visiblemente molesta María Teresa Campos a Isabel Gemio. La charla que ya se ha convertido en viral, comenzó con la edad de la que fue locutora de Onda Cero, algo que no le sentó del todo bien, pero intentó salir del paso con algo de humor. Sin embargo, fue después cuando ya no pudo contenerse y la tensión comenzó a notarse. Además, Isabel, no ocultó que había investigado en Wikipedia para saber más detalles sobre la vida de María Teresa y la entrevistada que ya se sentía incómoda le respondió que: «como lo sé todo de mí, no lo necesito. Tú con la Wikipediia no te tienes que hacer ni una entrevista».

Este comentario dio para más, porque Isabel preguntó de nuevo a María Teresa sobre sus parejas. «Si fuera un hombre no lo pondrían y tú estás entrando al trapo. No leas Wikipedia porque se ve que es machista», contestó molesta la Campos. Sin embargo, la guinda del pastel fue al finalizar la entrevista, pues también se abordó el fin de la carrera televisiva de María Teresa que fue presentando,’¡Qué tiempo tan feliz!’. Según Isabel Gemio, «era un programa maravilloso para terminar tu carrera”. Comentario que no tardó en ser respondido por Teresa, que contestó con mucha ironía: » El público aún quiere verme».