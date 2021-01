María Teresa Campos vuelve acaparar diferentes titulares tras su última entrevista. La veterana presentadora asistió en calidad de invitada al canal de Youtube de Isabel Gemio, llamado ‘Charlas con alma’. Durante su encuentro la tensión se podía palpar entre ambas debido a las contestaciones que estaba dando la madre de Terelu Campos a Gemio, ya que no le estaban gustando las preguntas. Lo que parecía una entrevista amistosa terminó por ser una conversación, tensa donde no faltaron las pullas y los cortes.

Dicha entrevista se publicó en la red el pasado 30 de diciembre, pero no ha sido una semana después cuando ha salido a la luz el contenido de la misma, pues desde luego, no ha pasado desapercibido. «He venido a una entrevista, no a hacer terapia», llegó a decir visiblemente molesta María Teresa Campos a Isabel Gemio. La entrevista comenzaba en un baño mientras las periodistas se retocaban los labios después de quitarse las reglamentarias mascarillas. Isabel Gemio, le preguntó a la Campos que ya le gustaría llegar a ella así a los 80 años. Palabras que no sentaron del todo bien a la invitada. «Eres una cerda», le decía en tono divertido al sacar a la luz su edad. Por su parte, Isabel, no ocultó que había investigado en Wikipedia para saber más detalles sobre la vida de María Teresa y la entrevistada le respondía que: «como lo sé todo de mí, no lo necesito. Tú con la Wikipediia no te tienes que hacer ni una entrevista».

Sin embargo, esta fuente dio para mucho más porque más tarde Isabel Gemio le preguntaba sobre sus parejas y de nuevo, María Teresa se mostró sin pelos en la lengua. «Si fuera un hombre no lo pondrían y tú estás entrando al trapo. No leas Wikipedia porque se ve que es machista», contestó molesta. El tema de los libros de la madre de Carmen Borrego también salió a la luz en la tensa charla, lo que provocó otra contestación de María Terea. «Lo de escritora, aunque has publicado varios libros, por escribir unos libros no se siente uno escritor. ¿Te sientes escritora?», dijo Gemio a lo que Teresa contestó incómoda: “Tengo premios y he vendido muchos libros”.

También se abordó el final de la carrera televisiva de María Teresa que fue presentando ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, programa que se emitía en Telecinco. Según Isabel Gemio, «era un programa maravilloso para terminar tu carrera”. Una vez más, ese comentario no le sentó del todo bien a la que fue locutora de Onda Cero y no dudó en responder de manera irónica. “Lo pensaría alguien más y dijo termina aquí, dijo al tiempo que insistía en que el público «aún quiere verme».

«Ya es larga la entrevista», llegó a decir María Teresa Campos, pero la gota que colmó el vaso fue cuando la ex de Nilo Manrique sacó a relucir las numerosas polémicas que han envuelto de la vida de la Campos en los últimos meses. «Termina el tema ya, de verdad te lo digo. Hija, de verdad, estoy cansada, no he venido a hacer terapia, he venido a una entrevista», contestó fulminante una María Teresa Campos muy enfadada. Ante esas palabras, Isabel Gemio no pudo dejar de mostrar su asombro, ya que desde el inicio de la entrevista se había podido notar que la que fue presentadora de televisión no se sintió cómoda en ningún momento con el contenido de la charla que terminó de la peor de las maneras.