Nada queda ya de aquel Jorge Javier Vázquez marchoso, amante de la noche, de las fiestas, de las noches sin dormir. La pandemia, el ictus sufrido hace ya un año y medio y quizá los años le han cambiado. Pero no ha perdido su esencia. Son tiempos difíciles, las cifras de contagiados y fallecidos no dejan de aumentar y él respeta las normas recomendadas para evitar que el coronavirus siga avanzando a pasos agigantados. Por responsabilidad propia y por la imagen que tiene. Sabe del impacto de sus palabras y de su manera de actuar y está preocupado, igual que la mayoría, por los suyos. Por eso sus Navidades han sido diferentes, y en especial la última noche del año.

Él mismo lo ha contado en el blog que escribe en la revista Lecturas. Fue una noche de fin de año atípica, en soledad, con la única compañía de sus cinco perros y con una cena de lo más austera. Se cuida al máximo y no ha hecho una excepción en un día tan especial. Su día ya comenzó tranquilo, estaba descansando y había dejado el programa en las manos de su compañera y amiga Carlota Corredera, así que se dedicó a disfrutar de su tiempo libre viendo ‘The Young Pope’, la serie que protagoniza su idolatrado Jude Law, para luego recibir la visita de Paco. Su expareja sigue siendo una persona importante en su vida y aprovechó que estaba en casa para llevarle los 100 euros que le han tocado en la lotería. ¡Suerte la suya!.

Y vió ‘Sálvame’. Los deberes siempre hechos y nunca está de más ver cómo está ‘el cortijo’ en su ausencia. Nochevieja, solo, con la única compañía de sus cinco perros y sin ganas de celebrar. Así que por qué esperar a darse un homenaje y tomarse las uvas con Sandra Barneda y Christian Gálvez, o viendo a la competencia -Ana Obregón y Anne Igartiburu arrasaron y Cristina Pedroche volvió a causar sensación con su look-. Pero no, el presentador hizo de la última noche del 2020 una noche más. Cenó a las 20:30 en la cocina de su casa. Cuatro tostadas de pan de espelta, pavo, una lata de bonito y un yogur de soja de vainilla. Un menú para seguir cuidándose en 2021, que no para hacer un nuevo propósito de año. Media hora le duró el ágape.

A las 21:00 ya estaba de nuevo ‘enganchado’ a la serie ‘The Young Pope’. Es lo que tienen las plataformas audiovisuales, series a la carta para ver de una sentada cuando uno está ocioso. Una hora y media después, y según relata en su blog, Jorge Javier ya estaba metido en la cama. No tomó las uvas. Estaba dormido plácidamente hasta que, ya en el 2021 se despertó porque el sonido de los petardos y los cohetes alteraron a sus cinco mascotas, así que se levantó y pasó un rato tranquilizándoles. Lo suyo con los animales es pasión, y más todavía por los cinco galgos con los que comparte su vida.

Una nochevieja inolvidable

Lejos de hacer una reflexión sobre su 2020, Jorge Javier ha preferido recordar la que fue una de las mejores nocheviejas de su vida. «Creo que era el primer fin de año que disfrutaba con P., así que imaginaos lo que era aquello», cuenta el presentador, que explica que la pasaron junto a otros dos amigos en un restaurante marroquí en París. «Al llegar las doce de la noche apareció un camarero golpeando una olla, que era su peculiar manera de dar las campanadas. Fuimos felices», rememora el comunicador. Paco siempre presente, cómo para no estarlo. Su historia de amor duró una década, con alguna ruptura entre medias. El ictus de Jorge les pilló separados, pero su expareja lo dejó todo para volver a su lado, en esta ocasión como su mejor amigo, preocupado por su estado de salud. Hoy siguen siendo amigos, y el presentador siempre le tiene presente.