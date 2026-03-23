Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se convertirán en padres por segunda vez este 2026. Dos años después de iniciar su relación sentimental, la hija de Terelu Campos y el primogénito de Mar Flores le darán un hermanito a Carlo Jr., que llegó al mundo a finales del 2024 en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Tras los incesantes rumores sobre un posible segundo embarazo, la nieta de María Teresa Campos daba un paso al frente en ¡De Viernes! para contarlo en exclusiva. Desde entonces, las reacciones no se han hecho esperar, como la de su tía, Carmen Borrego.

La significativa reacción de Carmen Borrego

Una de las reacciones más curiosas tras el embarazo fue la de José María Almoguera, que se enteraba en directo de la llegada del nuevo miembro al clan. Pese a que todo apuntaba que la relación entre los primos era buena, el hijo de Carmen Borrego no dudó en soltarle un zasca a su prima. «Solo decir que enhorabuena, que felicidades, que es una noticia maravillosa, que disfrutes mucho de tu segundo hijo, que lo compartas todo con los que quieras y que, pues nada, que disfrutes con los que realmente consideres que son tu familia. Nada más», dijo.

Unas palabras que no gustaron nada a Alejandra, que no dudó en estallar contra su primo -que se refería a que en un comienzo la hija de Terelu tardó en presentar a Carlo Jr.-: «De hecho, me lo he encontrado antes. Ya me ha dado la enhorabuena personalmente. Ya le he visto la actitud que llevaba, no me sorprende esto. Pero, oye, que si quiere utilizar esto para ganar dinero… Simplemente, oye, estoy embarazada, qué felicidad para todos. Vamos a tener un miembro más en la familia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto ahora?».

Alejandra Rubio y Carmen Borrego. (Foto: Gtres)

La decisión de Alejandra durante todos estos meses ha sido mantener en secreto la llegada del próximo bebé. De hecho, solo eran conocedores de la noticia la pareja y los abuelos -es decir, los padres de la tertuliana y de Carlo Costanzia-. «Ni amigos, ni compañeros, ni más familiares, ni nadie. Esto no es una exclusión a nadie. Es que yo he tenido una serie de problemas que me han llevado a tomar esta decisión. Es así de simple. No lo he contado porque he tenido mis motivos médicos que no he querido contar. No lo he pasado bien, no he tenido un embarazo fácil, no sabía qué iba a ser de mi vida y he preferido mantenerlo en secreto», contó.

Por lo tanto, ni siquiera Carmen Borrego conocía la noticia. Al igual que el resto de la familia, la hermana de Terelu Campos tampoco era conocedora de que su sobrina iba a ser madre de nuevo, a la que ha felicitado públicamente en las últimas horas: «Sí, enhorabuena, enhorabuena. Las sorpresas bonitas son siempre bienvenidas».