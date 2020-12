Primeras imágenes de José Ortega Cano y Ana María Aldón tras zanjar los rumores de crisis matrimonial

Unas horas después de que Ana María Aldón zanjara todo tipo de polémicas sobre una supuesta crisis matrimonial, el matrimonio ha sido visto entrando en su domicilio de Madrid. Son varias semanas las que llevan acaparando titulares por un supuesto distanciamiento debido a que la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ se ha incorporado como nueva colaboradora de ‘Viva la vida’. Trabajo con el que no está del todo acuerdo el diestro. No obstante, Aldón ha asegurado que puede que no esté a favor, pero que en ningún momento han llegado a tener una discusión por este tema. Este sábado pasado, la diseñadora aclaró muchas de las cuestiones que estaban en el aire, pero ha dejado claro que «están mejor que nunca». Prueba de ello han sido las primeras imágenes en las que se les ha podido ver juntos haciendo frente a todo tipo de rumores.

Pese a que había periodistas en las inmediaciones de su vivienda, no ha querido prestar declaraciones ni pronunciarse al respecto. Desde el más absoluto silencio han ignorado todo tipo de preguntas. Sin embargo, en el programa para el que ya colabora Ana María Aldón se despejaron muchas de las dudas, y es que ha querido dejar claro que no hay ninguna crisis que están en un momento estupendo de la relación y que no entiende el motivo por el cuál se han convertido en noticia, ya que no han dado indicios de una separación ni de un distanciamiento.

«Yo niego mirando a cámara que no tengo ninguna crisis con José. Hemos debatido, pero no hemos tenido ni una discusión», dijo Ana María ante la insistencia de Diego Arrabal incluso le mandó un mensaje de lo más emotivo a José Ortega Cano. Te doy las gracias por tu apoyo y por estar siempre a mi lado. Te quiero mucho», expresó Aldón.

Con una imagen más moderna y renovada el pasado 4 de diciembre Ana María Aldón se convertía en una colaboradora más del programa que ameniza las tarde de los fines de semana y que es presentado por Emma García. Atrás queda su melena larga capeada, ya que ha sido sustituida por un corte al más puro estilo Miley Cyrus en un tono rubio platino. No solo eso, los looks con los que luce ahora son dignos de revista, más actualizados y atrevidos donde los colores son los grandes protagonistas.

El susto de salud de José Ortega Cano

Ocurrió hace unas semanas cuando estaba el torero junto a su mujer y unos amigos. José Ortega Cano sufrió una pérdida de memoria que provocó cierta preocupación sobre su estado de salud. Pese a que solo fue un pequeño lapsus, el diestro fue al centro médico para realizarse todo tipo de pruebas, las cuales afortunadamente dieron bien. «Hemos ido al médico, le han hecho pruebas, todo está bien y no ha vuelto a pasar», explicó la gaditana a la presentadora de ‘Viva la vida’ y a los colaboradores del programa que quedaron asombrados ante esta confesión.

Esta noticia llega en medio del gran revuelo que se ha montado por la supuesta crisis matrimonial que están teniendo la diseñadora y Ortega Cano. Sin embargo, los rumores van cesando debido a que Ana María Aldón ha dejado claro que todo está bien en su relación al mismo tiempo que asegura que la pérdida de memoria del torero tan solo quedó en un susto sin importancia.