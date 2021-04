Antonio David Flores no atraviesa su mejor momento. Desde hace un mes y medio el que fue colaborador de ‘Sálvame’ está viviendo su peor pesadilla. Su ex mujer, Rocío Carrasco ha decidido hablar tras estar más de dos décadas en un segundo plano y guardando el silencio más absoluto. Lo ha hecho en forma de documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Una mini serie que ha colocado al ex guardia civil en el ojo del huracán tras las desgarradoras declaraciones que ha dicho de la hija de Rocío Jurado contra él. Por el momento, el ex concursante de ‘Gran Hermano VIP 7’ se ha mostrado cauto a la hora de hablar con los medios de comunicación, pero ha dejado claro que “hablará cuando lo tenga que hacer”. Este sábado ha celebrado su cumpleaños más amargo y lo ha hecho en la ciudad en la que reside, Málaga.

La agencia de noticias Gtres ha captado unas imágenes del televisivo en esta fecha tan señalada. Se ha podido ver como Antonio David se ha montado en el coche, aunque no ha estado solo, sino que su hija estaba sentada en el asiento del copiloto, esperándole con una sonrisa. De esta manera, Rocío Flores ha demostrado una vez más de qué lado está en todo este entramado familiar pese a haber pedido públicamente en ‘El programa de Ana Rosa’ que su madre “levantara” el teléfono para solucionar todos sus problemas.

Por otro lado, Antonio ha tenido que echar en falta la presencia de Olga Moreno, pues se encuentra concursando en ‘Supervivientes 2021’. Fue en el conocido formato donde su mujer confesó lo mucho que le quiere y lo orgullosa que está de él. Además, en relación a esta delicada situación confesó que tan solo quiere “vivir en paz” con los suyos.



La nieta de ‘La más grande’ se ha convertido en otra de las grandes protagonistas de la docu-serie de su madre. Durante la entrevista que concedió el pasado miércoles Rociíto, dejó claro que su hija “no tiene la culpa de nada”, haciendo referencia al distanciamiento de ambas provocado por la pelea que tuvieron en el pasado. Al ser preguntada sobre si existe la posibilidad de una posible conversación, Rocío Carrasco contestó tajante y angustiada por la situación: “No estoy preparada para eso. No quiero volver a tener vómitos, a lo de antes… me ha costado mucho… Tengo detrás un equipo de profesionales que me dice que no haga eso porque puedo volver al principio de todo. A la casilla de salida”.

Ante la reaparición televisiva de su madre, la colaboradora de ‘Supervivientes’ no se ha pronunciado, por el momento, pero sí ha querido hacer un guiño a la mujer de su padre al publicar hace unas horas una especial fotografía en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la influencer ha compartido un bolso con el rostro impreso de la concursante. «Va a flipar cuando venga y vea este pedazo de detalle», ha escrito Rocío hija.