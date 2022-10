Tamara Falcó: se cumple el primer aniversario de la boda ‘ideal’ de la aristócrata

Desde hacía dos años Tamara Falcó se encontraba inmersa en una relación sentimental con Íñigo Onieva. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados el pasado mes de septiembre. Tan solo unas horas después de anunciar su esperado compromiso, comenzaba a circular un vídeo en el que aparecía el empresario besándose con una mujer que no era la marquesa de Griñón. Situación que los convertía hasta hace relativamente poco en dos de los grandes protagonistas de la crónica social de nuestro país.



El marco en el que ocurría esta escena era el conocido festival de música Burning Man, celebrado a finales de agosto y principios de septiembre en Nevada, Estados Unidos. En un principio Íñigo negó que esa pieza audiovisual perteneciera a este año, ya que había disfrutado de este show musical otras ediciones. “Nos vamos a casar le pese a quien le pese”, dijo en directo el día en el que se desató al monumental.

Conforme pasaron las horas, era más que evidente que algo no marchaba del todo bien y Tamara dejaba de seguir al relaciones públicas en las redes sociales. De hecho, Onieva llegó a realizar un comunicado pidiendo perdón a Tamara Falcó, con quien se había comprometido y jurado amor eterno. Un amor que tenía las horas contadas. “En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello”, comenzó diciendo arrepentido. “Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño”, añadió.

El daño estaba hecho y la socialité parecía ya tener una sentencia firme sobre el hombre con el que se había comprometido y con el que soñaba formar una familia en un futuro no muy lejano. Unos días después, Tamara hizo de tripas corazón y pese al dolor que sentía acudió a un acto celebrado en el Teatro Real de Madrid, donde dio su declaración más viral. “Le dije ‘que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto acaba’», explicó la hija de Isabel Preysler.

Se cumple precisamente un año desde que soñara con su enlace ideal. Por aquel entonces, se encontraba de colaboradora en El Hormiguero, espacio en el que Pablo Motos es el maestro de ceremonias. Confesó en el mencionado formato que ella no quería ni mucho menos un enlace multitudinario y recordó cómo fue el de sus padres.

“No creo que la hiciese gigantesca. Mi padre me contó que en su primera boda seguía saludando a gente al final de la noche. Fueron 1000 personas y eso sí que me parecería una pesadilla”, confesó Tamara. No entró en muchos en detalles, pero sí que tenía claro que le gustaría que asistiesen todas aquellas personas a las que quiere y con las que se lo pasa bien. “Yo creo que en casa de mi padre, en Casa de Vacas, donde se hace el vino… O en El Rincón, donde vivía él. También en Plasencia, donde se casó mi hermana… Yo creo que en casa de mi padre”, dijo en su día la socialité con gran ilusión.