Primark ‘renuncia a sus valores’ e inaugura su tienda online

No hay duda de que el covid ha cambiado los modos de vida de todos los rincones del planeta. En cuestión de días, los consumidores tuvieron que acostumbrarse a realizar sus compras online, especialmente para evitar posibles contagios en tiendas físicas. Unos cambios que obligaron a los negocios a reinventarse y a poner toda su atención en sus páginas web, un método de ventas al que hasta ahora no habían prestado la importancia que se merecía.

En los tiempos que corren, resulta totalmente inaudito que algunas tiendas no cuenten con su propia plataforma online. Este es el caso de Primark, que pese a ser una de las cadenas de tiendas más recurridas a nivel internacional, siempre ha preferido ceñirse al método face to face sin caer en la venta por Internet, algo de lo que podría estar arrepintiéndose en estos momentos. Y es que, el gigante irlandés ha informado de que próximamente inaugurará su tienda online, aunque no lo hará de manera convencional. Al parecer, la venta de sus productos en Internet seguirá el famoso método click and collect, el cual consiste en que los clientes puedan adquirir todos los artículos que deseen desde sus casas, pero tendrán que ir a recogerlos a la tienda física que prefieran: “Estamos haciendo que el avance digital avance a lo grande tanto en el Reino Unido como en el resto de Europa. Eso generará ventas y ganancias para nosotros. (…) Si hay una oportunidad de e-commerce para nosotros, probablemente esté más en el área de click and collect”, apuntaba el director financiero John Bason para Reuters, que no contempla entre sus posibilidades a largo plazo la idea de que Primark establezca oficialmente la entrega a domicilio entre sus compradores: “No puedes tener nuestros valores mediante la entrega a domicilio, es tan simple como eso”, finalizaba.

Gracias a este movimiento, Primark ha dado un paso firme al frente y a favor de un mundo 2.0, aunque aún dista mucho de las facilidades que ofrecen otros comercios a gran escala como Aliexpress, Shein o Inditex. Teniendo en cuenta las circunstancias, podría decirse que algunos negocios han centrado prácticamente la totalidad de sus ventas en las páginas web, en un intento por otorgar así la mayor comodidad a sus clientes y darles la oportunidad de darse un capricho sin necesidad de tener que perder tanto tiempo como lo harían acudiendo a una tienda física. No obstante, en la empresa irlandesa prefieren seguir los métodos más relacionados con la tradición y apostar por una experiencia física para los compradores, haciendo así que puedan ver en primera persona otras prendas que ofrece la firma, teniendo también la oportunidad de probarse éstas y comparar texturas y tallas, para decantarse por la opción que más se ajuste a sus necesidades de ese momento. Sea como sea, lo cierto es que estas cadenas han tenido que ir adaptándose a los cambios sociales, y quién sabe si en un futuro Primark tendrá que renunciar a todo aquello que desean para apostar definitivamente por la venta online.