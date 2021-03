En la gala de los Goya más cinematográfica de los últimos tiempos, Antonio Banderas ha conseguido traer a esta fiesta del cine español tan atípica, a lo más granado de Hollywood. Y es que el intérprete, el primero que cruzó el charco y se abrió paso en la meca del cine, ha hecho que amigos y compañeros de profesión hayan estado presentes de manera telemática, mostrando su apoyo a nuestro cine. No podía ser de otra manera. Antonio no solo se ha hecho un nombre en el séptimo arte patrio y de medio mundo, también es uno más en Los Ángeles donde cuenta, entre sus amigos, con auténticas personalidades del star system.

«Yo apoyo al cine español» ha sido el lema que han repetido todas y cada una de las celebrities que han enviado un cariñoso mensaje a los profesionales que hoy celebraban la entrega de los Goya. Halle Berry, Sylvester Stallone, Ricardo Darín, Mónica Bellucci, Helen Mirren o Margot Robbie, fueron algunas de las estrellas reclutadas por Banderas para aparecer en los Goya. El cine era lo importante en esta velada que, en otras ocasiones se ha visto marcada por el discurso político y las reivindicaciones.

No era el momento. Todos remaban a favor de obra sin importarle el lugar: Madrid, Málaga, Nueva York, Los Ángeles, México, Londres…el arte en general y la industria de cine en particular han sido uno de los más castigados por la pandemia y ha estado más presente que nunca en una cita imprescindible para nuestros intérpretes.

La gala híbrida, con actores en el Teatro del Soho y otros conectados de manera telemática ya se prometía especial. Y no solo porque sus artífices han estado pendientes en todo momento de la pandemia. Las restricciones sanitarias han marcado la puesta en marcha de la misma y todas y cada una de las recomendaciones se han cumplido escrupulosamente: distancia de seguridad, PCR’s negativas para todos los allí presentes, mascarillas en caso de estar acompañados y por lo demás, conexiones vía online en directo con los nominados. Los Goya han sido, una entrega de premios más celebrada de esta manera como así lo han hecho los Premios Feroz y los Globos de Oro, recientemente.

El pasado de Penélope Cruz muy presente

Antonio Banderas fue el primero en llegar a Estados Unidos, abriendo camino a otros compañeros de profesión que soñaban con llegar a Hollywood para hacer carrera. Penélope Cruz fue la siguiente, y su estancia allí ha sido tan prolífica como la de su compañero y amigo. Y al igual que el malagueño llegó y triunfo. Y no solo delante de la cámara. La de Alcobendas fue toda una conquistadora a en Los Ángeles donde cayeron rendidos a sus encantos Matthew McConaughey y Tom Cruise. Pues bien, mientras que la intérprete de ‘Jamón, jamón’ no ha pasado por la alfombra roja, dos de sus ex han enviado su apoyo al cine español con sendos mensajes.

Mientras que el primero ha hablado únicamente en inglés, el segundo se ha atrevido con el español: «Mis amigos españoles, mi apoyo está con ustedes», ha dicho luciendo un porte de auténtica estrella con traje y gafas de sol. La carambola del ‘destino’ made in Banderas ha querido además que el protagonista de ‘Top Gun’ haya compartido listado con otra de sus ex, Nicole Kidman, que ha enviado su mensaje en inglés aunque también podía haberlo hecho en español, como ella misma ha dicho en su intervención.

Melanie Griffith

No podía faltar ella. Melanie Griffith también se coló en los Goya en apoyo al cine español. Fueron 20 años junto a Antonio Banderas y es una de las intérpretes de éxito de Hollywood, por lo que su participación estaba más que justificada en una noche especial para su exmarido, artífice de una de las mejores gala de los Goya de los últimos tiempos.

La protagonista de ‘Armas de mujer’ fue breve, tan solo repitió el lema de apoyo a sus compañeros españoles. Han pasado siete años desde que la pareja decidió poner punto y final a su matrimonio, pero la amistad y el cariño entre ellos sigue estando patente.

Salma Hayek, el discurso más largo

Han compartido cartel en varias ocasiones y forman parte del grupo de ‘latinos’ con más influencia de Hollywood. Por eso Salma Hayek también dijo «sí» a Antonio Banderas y fue una de las actrices que más alargo su discurso de apoyo a nuestro cine con unas sentidas palabras en perfecto castellano. «Quiero decir que me enamoré del cine español cuando era muy joven y, aunque ya no soy joven, sigo enamorada de él», comenzaba diciendo la mexicana en su speech.

«Estoy muy agradecida porque me ha dado muchísima inspiración y me ha dado muchísimos amigos a quienes también considero mis maestros», ha explicado en clara referencia a Antonio y Penélope Cruz. «Es muy importante que el cine español siga brillando y siga inspirando a gente como a mí», ha terminado diciendo.