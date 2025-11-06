Aldo Comas, que acaba de regresar de su última aventura televisiva -Hasta el fin del mundo-, ha concedido unas reveladoras declaraciones sobre las memorias de Juan Carlos I. El marido de Macarena Gómez nunca ha tenido problema a la hora de opinar sobre ciertos asuntos de la actualidad social. Es por ello que, no ha dudado en pronunciarse sobre Reconciliación -el documento del Rey emérito- y, además, ha dado su punto de vista sobre la importancia de la monarquía parlamentaria frente a la República.

Contundente sobre las vivencias de Juan Carlos I

Las memorias de Juan Carlos I -publicadas ya en Francia-, han generado una gran controversia. Mientras que parte de la opinión pública se ha mostrado en contra de la historia contada por el Rey emérito -cómo Sonsoles Ónega-, el íntimo amigo de Pierre Casiraghi -con el que coincidió en el exclusivo Collège Alpin Beau Soleil, en Suiza-, ha mostrado públicamente su apoyo al padre de Felipe VI.

Aldo Comas en la presentación de ‘Hasta el fin del mundo’. (Foto: Gtres)

Aunque Comas todavía no ha podido leer el documento del Rey emérito, tiene claro que comprará el libro. «Que el Rey emérito haga lo que le de la gana. Como si quiere bailar una jota, me da exactamente igual. Me la leeré, seguro que es interesante. Leer la vida de un rey siempre es interesante», ha comenzado diciendo.

El marido de Macarena Gómez -con la que se casó en 2013-, ha explicado que, «aunque el marujeo le aburre bastante», considera que la vida de Juan Carlos I, «ha sido épica»: «Me interesa. Sí soy monárquico, no quiero una República. Sí, sí. Prefiero pagarle el barco a un rey que a un presidente de la República y a su familia, que cambiaría cada cuatro años. La monarquía siempre es más seria». Además, ha puntualizado que simpatiza con la Casa Real Española: «El Rey Felipe me cae muy bien, Doña Letizia también. He coincidido con ellos un par de veces».

Asimismo, ha desvelado si estaría dispuesto a escribir unas memorias: «A ver, después del documento audiovisual tan bestia que hemos vivido -refiriéndose a su última aventura televisiva-, no tiene sentido escribir unas memorias. Las memorias de Aldo Comas sí, en general. Es que han hecho una película de nuestro viaje, esto es cine, no un formato al uso. Pero, ¿memorias? No se pueden escribir».

Su próximo proyecto televisivo

Tras meses fuera de España, Aldo Comas ha regresado de su mayor aventura televisiva. Junto a su íntimo amigo, el actor José Lamuño, la participado en Hasta el fin del mundo, que se emitirá próximamente en la cadena pública. «La gente va a haber dos zumbaos pasándolo bomba. Nos ha dado momentos de diversión, locura, de ese sufrimiento militar, de cuando subes la montaña pero luego te sientes bien. Lo más difícil han sido los autobuses, algunos hoteles heavys, una noche en una isla que fue dramática de bichos. La lectura ha sido complicada», ha contado.

Aldo Comas y José Lamuño en la presentación de ‘Hasta el fin del mundo’. (Foto: Gtres)

En este formato, el marido de la actriz de La que se avecina ha coincidido con otros rostros conocidos y habituales de la prensa del corazón, con los que se ha llevado una grata sorpresa: «Nos hemos llevado bien con todo el mundo. Rocío Carrasco me parece una mujer fabulosa, tengo muchas ganas de ver a Carrillo y Cifuentes, que eso ha sido como el Dúo Dinámico. Hemos sido muy libres -debido al anonimato-«.