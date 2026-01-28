Último miércoles de enero y, como marca la tradición, las revistas de nuestro país han sacado a la luz sus nuevos números. En esta ocasión, y como no podía ser de otra manera, las memorias de Iñaki Urdangarin han acaparado gran parte de la atención mediática. Será el próximo 12 de febrero cuando las librerías lancen el libro autobiográfico del ex duque de Palma y este no ha dudado en ir pincelando cómo serán los capítulos que conformen su obra literaria. En la revista ¡Hola!, el ex marido de la infanta Cristina ha concedido una entrevista exclusiva desde Vitoria, donde ha contado su verdadera historia: desde sus hijos a su separación y su nueva vida con Ainhoa Armentia.

Pero esto no ha sido todo. El medio citado también ha publicado una entrevista a Ana Aznar, donde ha hablado sobre los retos de la maternidad a la que se ha enfrentado y su nuevo proyecto. Por otro lado, también han anunciado que Alice Campello y Álvaro Morata han iniciado el proceso de divorcio y han analizado punto por punto la guerra de los Beckham añadiendo nuevas revelaciones.

Lecturas ha dado total protagonismo a Carmen Machi, quien se ha vuelto a meter en el papel de Aída para la película Aída y vuelta. Además, también publican el duro testimonio de Antonio Banderas sobre su superación personal, donde asegura que «pasó mucho hambre». Como no podía ser de otra manera, también han hecho hincapié en la verdad que hay detrás de la ruptura de los Beckham y las memorias de Urdangarin, tituladas Todo lo vivido: triunfos, derrotas y aprendizajes.

La revista Semana ha sacado a la luz que Sara Carbonero continúa centrada en su recuperación y ha publicado unas fotografías exclusivas en las que aparece visitando de nuevo el hospital para una revisión rutinaria tras su último revés de salud. Por otro lado, el medio también ha anunciado que Arantxa Sánchez Vicario está de nuevo ilusionada y ha publicado imágenes de la misma junto a la que sería su nueva pareja. Además, Gloria Camila ha sido pillada junto a su ex, Álvaro García, algo que ha generado un gran interés por conocer si se han dado una nueva oportunidad.

Por último, Diez Minutos ha publicado un reportaje exclusivo de la última escapada de Patricia Pardo y Christian Gálvez, quienes han vivido unos días de desconexión en Toledo junto a su hijo Luca. Además, también han recopilado algunos de los extractos del libro de Urdangarin, destacando la declaración en la que asegura que se casó con la infanta «enamorado y convencido».

Por otro lado, también cuentan todos los detalles del divorcio de Álvaro Morata y Alice Campello y recopilan los mejores looks de los premios Feroz, celebrados el pasado sábado, 24 de enero.