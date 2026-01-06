El plan navideño favorito de Letizia Ortiz y sus hijas

El 6 de enero es una fecha especial para todos pero sobremanera lo es para la Reina Letizia. El motivo no va más allá de que es cuando se celebra una de las citas marcadas en rojo en su agenda personal. Tanto ella como su marido, el Rey Felipe VI y sus hijas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, abandonan la Zarzuela camino a la casa de su padre, Jesús Ortiz. Allí comparten tiempo familiar de calidad, confidencias y un rato agradable alrededor de una mesa sobre la que degustan el tradicional roscón de Reyes acompañado de chocolate. Una jornada de ocio que se ha convertido en una tradición en toda regla para la familia Ortiz-Rocasolano en la que incluso se conoce que intercambian regalos.

Después de alcanzar la jubilación, Jesús Ortiz se retiró del bullicio del centro de la capital y fijó su residencia en Pozuelo de Alarcón, el punto de encuentro de la familia. Un municipio situado en el noroeste de Madrid y que se caracteriza por ser uno de los más codiciados de la capital. Tanto es así que en su extensión se ubican varias urbanizaciones con vigilancia que son el refugio de numerosos rostros conocidos de nuestro país.

Los Reyes y sus hijas saliendo de casa de Jesús Ortiz en 2025. (Foto: Gtres)

Además del anfitrión, este último año 2025 ha habido ciertas novedades. Telma Ortiz se unió a la cita para reunirse con la familia y lo hizo acompañada de Robert Gavin Bonnar. Un abogado, empresario y representante de artistas con el que por aquel entonces mantenía una relación que, tal y como ha trascendido a la prensa, finalizó hace unos meses.

Telma Ortiz y Robert Gavin llegando a casa de Jesús Ortiz el 6 de enero de 2025. (Foto: Gtres)

De la misma manera, no se quiso perder la reunión la madre de doña Letizia, Paloma Rocasolano. Una presencia que deja en evidencia que el ex matrimonio mantiene una buena sintonía.

Paloma Rocasolano llegando a la cita del 6 de enero de 2025. (Foto: Gtres)

La familia de la Reina Letizia

Los padres de doña Letizia, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, mantuvieron una relación que comenzó hace más de 50 años y se alargó en el tiempo hasta que, finalmente, decidieron tomar caminos separados en 1999, años antes de que nacieran la infanta Sofía y la heredera al trono de España. Fruto de este vínculo que formalizaron en 1971 por lo civil, Jesús y Paloma dieron la bienvenida a sus tres hijas en común: Telma, doña Letizia y Erika. La menor de estas y última mencionada fallecía de forma repentina en 2007, un shock que sumió en una profunda tristeza a su núcleo duro, dejando huérfana de madre a su única descendiente, Carla Vigo. Una joven que nació del vínculo que mantuvo con el escultor, Antonio Vigo.

La Familia Real junto a Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. (Foto: Gtres)

Un durísimo varapalo para la esposa del entonces príncipe de Asturias que la dejó devastada. Su figura pública hizo que se tratara de un suceso que acaparó titulares y protagonizó portadas de revista. Consciente de lo volcada que estuvo la sociedad, que vivió la pérdida como propia, y la cantidad de mensajes de apoyo que recibió, la Reina optó por agradecer públicamente los gestos. Después de eso enmudeció y decidió mantener el duelo en la más estricta intimidad.