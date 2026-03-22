El plan familiar de Tamara Gorro y Cayetano Rivera para disfrutar del fin de semana

Cayetano Rivera y Tamara Gorro han dado un paso más en su relación. El torero ya conoce a la familia de la influencer, incluso a los dos hijos que tiene junto a Ezequiel Garay, y han disfrutado todos juntos de un divertido plan por Madrid. El grupo ha salido a comer para celebrar el fin de semana, sin esconderse de las cámaras, dando naturalidad a la situación y comportándose como si nadie les estuviese observando. No obstante, las cámaras de la agencia Gtres han sido testigo de todo lo que ha pasado.

Cayetano Rivera, vestido con un jersey blanco y un pantalón vaquero, ha dejado ver la complicidad que tiene con el entorno de su novia. El diestro se ha portado de una forma muy cariñosa con los familiares de Tamara Gorro, igual que esta última hizo con Lucía Rivera durante una comida que tuvieron hace unos días.

Cayetano Rivera con Tamara Gorro. (Foto: Gtres)

Tal y como recogimos en LOOK hace tan solo unas semanas, Tamara Gorro y Cayetano Rivera ya habían sido vistos compartiendo un plan muy especial junto a Lucía Rivera. La joven acudió con la influencer al aeropuerto para recoger a su padre y después los tres disfrutaron de una comida que dejó imágenes de lo más cercanas.

La complicidad entre Lucía Rivera y la empresaria ha sido interpretada por muchos como una buena señal. No es un detalle menor, ya que la joven no siempre ha congeniado con las parejas sentimentales de su padre. En esta ocasión, sin embargo, todo apunta a que entre ambas existe una relación muy fluida, aunque la modelo prefiere mantenerse discreta y evita pronunciarse públicamente sobre la vida sentimental del diestro.

Cayetano Rivera con Tamara Gorro y su familia. (Foto: Gtres)

Ese ambiente de cercanía también se ha podido ver durante el reciente encuentro familiar en el que participaron varios miembros de la familia de Gorro. Durante la comida, el torero se mostró especialmente atento con la abuela de Tamara, a la que acompañó en todo momento y a quien incluso rodeó los hombros con el brazo al abandonar el restaurante.

Una relación muy asentada

La relación entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera parece cada vez más consolidada, algo que se refleja tanto en sus apariciones públicas como en los planes que comparten siempre que sus agendas se lo permiten. El encuentro familiar de este fin de semana en Madrid ha sido una nueva muestra de esa estabilidad, ya que ambos se dejaron ver relajados y en plena sintonía junto a los seres queridos de la influencer. Estas imágenes se suman a otras escapadas recientes que evidencian que la pareja disfruta al máximo de su tiempo juntos.

Cayetano Rivera con Tamara Gorro. (Foto: Gtres)

Desde que comenzaron a circular los primeros rumores sobre su relación tras su viaje conjunto a Dubái, la pareja se ha vuelto prácticamente inseparable. Siempre que pueden organizan planes en distintos lugares, ya sea en Madrid, Sevilla o durante escapadas románticas como la que protagonizaron hace apenas dos semanas en el hotel boutique Noctis. Antes de esta cita en la capital también se les ha visto disfrutar de viajes a destinos como Soria, Maldivas o los Emiratos Árabes Unidos, una lista de destinos que confirma que su historia sigue avanzando con paso firme.

En su momento, hubo algunos que dudaron de este romance, pero el tiempo ha demostrado que, hasta la fecha todo va bien.