Dicho y hecho. Pedro Piqueras ha emprendido una nueva etapa en su vida tras su retiro de la televisión a finales de 2023. Después de una destacada carrera de más de cinco décadas en los medios de comunicación, Piqueras ha optado por dedicarse a la escritura, explorando su faceta literaria con la publicación de un nuevo libro bajo el título Cuando ya nada es urgente. Fue él mismo quien comunicó la noticia hace varios meses a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de 30 mil seguidores, con un vídeo en el que aseguraba que la obra, que se ha presentado este jueves, 3 de abril, en la Asociación de la Prensa de Madrid, «contiene experiencias, no solo de la época profesional, son experiencias de aprendizajes desde que era, prácticamente, un niño. Hay reflexiones sobre la verdad y sobre la mentira. Es un libro muy emocional».

Ha sido alrededor de las 12:00 horas cuando Pedro Piqueras ha hecho acto de presencia en el enclave madrileño con su libro bajo el brazo, muy sonriente y dispuesto a contar cada paso que ha supuesto para él el proceso de escribir sobre su propia vida. El evento ha reunido a diversos rostros conocidos del panorama mediático y cultural. Entre los asistentes destacan figuras como el actor Carlos Hipólito, el periodista Vicente Vallés, y el también periodista Carlos Franganillo, quien actualmente ocupa el puesto de Piqueras en Informativos Telecinco. También han acudido a la presentación Natalia Figueroa, esposa del famoso cantante Raphael o Antonio Resines, entre otros.

Pedro Piqueras en la presentación de su libro. (Foto: Gtres)

Aunque Pedro Piqueras ya había incursionado en este ámbito en 2006 con la publicación de Colón. A los ojos de Beatriz, una novela que narra la historia de Cristóbal Colón desde la perspectiva de Beatriz, una joven de 20 años que lo conoció en su juventud, es ahora cuando el presentador ha decidido dedicarse de lleno a la escritura. Cuando ya nada es urgente es una obra que abarca no solo la experiencia de Piqueras en los informativos, sino también su visión sobre el periodismo actual, un oficio que, según él, atraviesa tiempos difíciles. En la obra, Piqueras reflexiona sobre cómo el periodismo ha cambiado con los años y sobre los retos a los que se enfrenta hoy en día, especialmente en una era en la que la información se ha vuelto más inmediata, pero también más superficial.

Durante la presentación, el periodista ha destacado la importancia de la honestidad en la narración de los hechos, subrayando que en sus años como periodista siempre ha procurado ser un «relator de hechos, no una estrella rutilante». Esta postura, según Piqueras, ha sido fundamental en su carrera, especialmente en los informativos, donde la integridad y la objetividad son «esenciales». «Ha sido un parto lento, pero feliz. Al final, contar mi vida era algo que me costaba. Me he ido de la televisión y lo decía en serio. Lo necesitaba en algún sentido. No soy escritor, pero me gusta escribir. Estoy muy feliz por este libro», ha expresado.

Pedro Piqueras, Vicente Vallés y Carlos Hipólito en la presentación del libro de Piqueras. (Foto: Gtres)

La presentación ha estado moderada por el periodista Carlos Franganillo y marcada por un tono emotivo y reflexivo. Franganillo ha destacado la figura de Piqueras como uno de los grandes referentes del periodismo español al tiempo que ha alabado su capacidad para mantener la calma y el rigor en su labor, incluso en los momentos más tensos. Por su parte, Vicente Vallés, compañero de profesión de los dos, ha expresado su admiración por la trayectoria de Pedro y por su capacidad para seguir siendo relevante en un sector tan cambiante como el periodismo.

Sea como fuere, lo cierto es que la transición de Piqueras de la televisión a la literatura ha sido bien recibida por sus seguidores en redes sociales y en los medios de comunicación. «Deseando leerlo», «¡Enhorabuena!», «Me encanta el título, y seguro que el contenido será maravilloso también» o «Va a ser un placer leerte», son algunos de los comentarios que se puede leer en la publicación en la que Piqueras habló por primera vez del libro.