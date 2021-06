No es ningún secreto que Pilar Rubio y Sergio Ramos preparan un gran cambio de vida, quizá uno de los más importantes en esta década que llevan juntos. La no renovación del futbolista con el Real Madrid abre la puerta a una nueva experiencia que todo apunta a que será fuera de España. Los meses de julio y agosto serán claves para conocer por qué club ficha el sevillano y por ende la ciudad a la que la familia se muda. Pero hasta que llegue ese momento, la presentadora y su marido han optado por un férreo hermetismo.

Ni Pilar ni Sergio van a dar un paso en falso hasta que tengan claro su destino. Ella ha adoptado un discurso tan enigmático como tópico. Son ya varias las ocasiones en las que se le ha preguntado por su futuro más inmediato y las mismas que ha utilizado evasivas para no responder con claridad.

La última vez fue que se intentó que soltase prenda fue hace escasas horas y aludió a una filosofía de ‘carpe diem’ absoluto: «No tengo ni idea, de momento voy día a día y realmente es lo que me importa, centrarme en lo que estoy haciendo en este momento, intentar hacerlo lo mejor posible y ya se verá qué hacemos mañana». Una Pilar Rubio más comedida que nunca.

No quiere ponerse fechas ni marcarse tiempos, prefiere improvisar. Pero, pese a lo cauta que se muestra, hay factores externos que contradicen su postura, así como fechas que son insalvables. Una de ellas es el fin de temporada de ‘El Hormiguero’, programa en el que Pilar Rubio trabaja haciendo retos semanales. Look ha podido constatar con una fuente de toda solvencia cuándo va a tener lugar la última entrega del espacio dirigido por Pablo Motos.

Será el próximo martes 6 de julio cuando el show televisivo nocturno de Antena 3 baje el telón para irse de vacaciones. Ese día, Pilar Rubio estará liberada de todos sus compromisos con el programa. Al margen quedarán los compromisos publicitarios que le puedan surgir, pero lo cierto es que lo que más tiempo le ocupa dentro de su actividad laboral son sus actuaciones en ‘El Hormiguero’. También ha finalizado las grabaciones de la segunda temporada de ‘El Desafío’.

Hay fechas que no se eligen, que vienen dadas y que condicionan el futuro a corto y medio plazo. Bien podría ser así en el caso de la mujer de Sergio Ramos ya que para hablar de sus vacaciones estivales siempre se ha ceñido a su trabajo en la pequeña pantalla: «Hace ya muchos años, desde que empecé a trabajar en televisión hace 25 años, que ya no me puedo plantear unas vacaciones planificadas porque realmente nosotros trabajamos un poco al día. Este mes tengo que estar trabajando, estaré aquí en Madrid y cuando ya termine mis compromisos profesionales pues pensaré en las vacaciones». Para muestra, un botón.

A partir de entonces será el momento de pensar en el destino turístico que Pilar Rubio y Sergio Ramos visiten junto a sus cuatro hijos. Pero también para reflexionar acerca de qué decisión toman sobre su posible mudanza a otro lugar. Por el momento no se conocen ofertas de ningún a club al defensa, pero en el horizonte aparece el todopoderoso París Saint-Germain como suculenta opción. Un proyecto de equipo top en Europa que le permitiría seguir rindiendo en la élite. Además, allí juega el también español Pablo Sarabia, con cuya novia Pilar podría hacer buenas migas. ¿Todos los caminos conducen a París?