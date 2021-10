La desesperada petición de Olga Moreno a su entorno más cercano

Esta semana la revista Lecturas lanzaba una bomba: Antonio David Flores y Olga Moreno se separan tras más de dos décadas juntos. Sin embargo, ninguno de los protagonistas de esta historia que acapara titulares en diferentes medios de comunicación, se ha pronunciado al respecto para confirmar o desmentir. Este sábado en Viva la Vida, Terelu Campos ha arrojado un poco más de luz a todo este asunto, pues además el exguardia civil podría haber sido infiel a la ganadora de Supervivientes 2021. Según la hija de María Teresa Campos la empresaria está inquieta y ha hecho una petición a su círculo más cercano para poder contrastar toda la información que ha circulado sobre su matrimonio.

«Olga le está pidiendo a las personas que la quieren información sobre Antonio David… Ha pedido a sus seres queridos que le cuenten la verdad», ha contado la hermana de Carmen Borrego a Emma García. Debido a los últimos acontecimientos, la andaluza querría conocer de primera mano todo lo que se está diciendo estos días sobre su relación con el excolaborador de Sálvame y sus supuestas deslealtades.

Esta misma semana, Antonio David Flores acudía a una comisaria junto a su abogado, aunque por el momento, no ha transcendido el alcance de esta. Poco después ponía rumbo a Málaga, donde se encuentra su residencia habitual que ha compartido con Olga Moreno en los últimos años.

Mientras, Olga ha continuado sus quehaceres diarios haciendo gala una vez más de su discreción y, aunque le ha preguntado sobre los últimos movimientos en relación a su matrimonio, Moreno ha preferido guardar silencio y mantenerse en un segundo plano. Por otro lado, Rocío Flores, tampoco ha dado ningún tipo de declaración al respecto. Sin embargo, hace dos semenas Rocío Flores recibía una sorpresa por parte de sus familiares y amigos con motivo de su cumpleaños.

A través de las redes sociales circularon una serie de vídeos y fotografía en las que se podía ver que Olga Moreno estaba radiante en el cumpleaños de la nieta de Rocío Jurado. Además, compartió espacio con Antonio David Flores, pues el padre de la protagonista de aquella jornada, también estuvo presente en la celebración de su hija. Hoy cumple mi rubia 25 añitos quien lo diría… No suelo felicitarte nunca públicamente pero esta vez me apetecía … Decirte que te has convertido en una gran mujer estoy tan orgullosa de tu personalidad, de tu saber estar, de tu dulzura, del corazón tan grande que tienes, de como cuidas a tu familia y amigos y como estas pendiente de todos nosotros. Solo decirte que eres muy grande pero que muy grande

Te quiere tu siempre OA», escribió en una fotografía Olga en la que aparecía junto a Rocío Flores. De hecho, el pasado 19 de octubre publicó otra instantánea en la que salían posando su hija -fruto de su matrimonio con Antonio David Flores-, Rocío y David Flores. «Hoy mi día es para ellos. Mis tres tesoros», comentaba.