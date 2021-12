El peligroso episodio que pudo costarle la vida a Isa Pantoja y que nunca antes había visto la luz

Hoy en día, Isa Pantoja es una persona con una vida mucho más ordenada que antaño. Ha asentado la cabeza y ha centrado sus objetivos, sobre todo desde que abandonase la casa de GH VIP y empezase su relación sentimental con Asraf Beno. Mudanza a Cádiz, trabajo eventual como colaboradora de El Programa de Ana Rosa, nuevas metas y ser una mamá volcada en el cuidado de su pequeño han hecho de ella una persona mucho más responsable.

Isa Pi había vivido todo demasiado rápido. Se estrenó en la maternidad con los 18 años recién cumplidos, cuando quizá todavía la tarea le venía demasiado grande. Quiso disfrutar de su juventud a lo loco y de manera un tanto díscola, algo que destrozaba a su madre. Isabel Pantoja no pudo evitar reconocerlo: «Mi hija no se ha despedido de mí sinceramente porque como ella dice ella voló de casa, pero no cuando cumplió 18 años, ese fue el momento en el que salió por la puerta, pero voló mucho antes de cumplir esa edad (…) no acepto la vida que ha tomado, ese es el problema, que no acepto que llegue a las siete de la mañana ni a las once. Y eso lo sabe ella. Sabe que yo le voy a reñir, aunque tenga 22 años», dijo la tonadillera en una lacrimógena llamada a Sálvame en septiembre de 2018.

Isa Pantoja había sido noticia ese mismo año por su aventura sentimental con Omar Montes. Poco se sabía hasta la fecha de este cantante de música urbana, natural del marginal barrio madrileño de Pan Bendito. Aún no había sido el artista español más escuchado ni había ganado Supervivientes, dos hitos que logró en 2020, sin lugar a dudas el año de su despegue. Los dos compartieron un tiempo juntos que sirvió, entre otras cosas, para que el artista se diese a conocer mediáticamente.

Durante los meses que estuvieron saliendo tuvo lugar una anécdota que terminó convertida en un duro y peligroso suceso que Omar narra en su libro, Mi Vida Mártir, a través de cuyas páginas recorre su infancia y adolescencia hasta convertirse en famoso. El episodio ocurrió durante una estancia en Sevilla de la por entonces pareja. Habían discutido fuertemente e Isa Pi tomó la decisión de marcharse del hotel donde estaban alojados.

Isa Pantoja, rescatada por Omar Montes

Omar Montes define su romance con la hija de la Pantoja como “intensa y apasionada”. Durante un encontronazo verbal con Isa, ésta se fue e hizo autostop para que alguien la recogiera. Lo consiguió puesto que un coche, ocupado por unas personas de origen árabe, la recogieron. El madrileño presenció la escena y algo no le olió bien por lo que decidió salir tras ellos. Condujo persiguiéndolos hasta que pasada una hora pararon en una gasolinera. Omar no dudó en coger en brazos a su ahora exnovia y su equipaje para llevársela.

Visto lo visto fue una buenísima decisión porque Omar relata el peligro que podría haber entrañado dejarla en ese coche: “Después, pasado un tiempo, conocimos su historia. Eran una banda que se llamaban los Drieris y son los mismos que apuñalaron a una señora mayor por quitarle 50 euros que llevaba en efectivo”, cuenta el cantante. Hay veces que es necesario guiarse por los sentimientos y así lo deja claro Omar Montes en su libro: “Algo no me gustó, no me dio buen rollo. No quiero ni pensar lo que hubieran hecho con Isa. Me habían mosqueado porque no tenían buena pinta y en aquella ocasión se cumplió aquello de piensa mal y acertarás. Isa es una chica de buena familia y era carne de cañón para pedir un rescate o lo que fuera”, sentencia el intérprete de Beba qué quieres que haga. Así fue como se convirtió en el salvador de Isa Pantoja.