El 21 de diciembre del 2024, Pedro Piqueras decía adiós a una larga trayectoria en televisión. Tras más de cinco décadas dedicado en cuerpo y alma al Periodismo, el comunicador daba paso a su vida como jubilado. Sin embargo, aunque en un principio era una idea retirarse de su profesión, lo cierto es que ha continuado haciendo apariciones en un programa de la cadena pública. Casi un año después de su salida de la cadena de Fuencarral, el presentador ha opinado sobre el panorama actual de los informativos y ha desvelado qué relación tiene con los que fueron sus rivales televisivos, como Vicente Vallés.

Su vida actual como colaborador televisivo

Poco tiempo después de su retirada de Telecinco, la ilusión se volvió a apoderar de Piqueras que sacó a la luz un libro llamado Cuando ya nada es urgente. «Un testimonio honesto y sin filtros sobre la vida, el Periodismo, la familia, la amistad y la importancia de llegar, estar y saber irse», dijo.

Pedro Piqueras en ‘Informativos Telecinco’. (Foto: Mediaset)

Sin embargo, aunque su idea inicial era desaparecer de la pantalla de los telespectadores, hace un mes debutó como colaborador de Mañaneros 360, donde opina -a diferencia de su etapa al frente de los Informativos Telecinco-sobre lo último de la actualidad.

«Vuelvo ocasionalmente a la televisión. Cuando leí que había fichado o que tengo contrato… Nada de eso es verdad. Estoy colaborando con Javier Ruiz en Mañaneros», ha comenzado diciendo sobre su regreso a la pequeña pantalla, la cual no echaba demasiado de menos, según ha explicado: «No echaba de menos la tele, pero un día me entrevistó, la cosa no resultó mal del todo. Quería dejar los informativos. La televisión un poco también. Ceo que hay cosas más importantes en la vida cuando llegas a los 70». Además, ha apuntado que en la cadena pública se siente muy libre a la hora de hacer ciertas valoraciones o dar su punto de vista sobre la última hora: «Allí te permiten hablar de lo que quieras y en el tono. Las cosas poco a poco mejor».

Valora a los presentadores actuales

Carlos Franganillo en su presentación en Telecinco. (Foto: Gtres)

Aunque ya no compite con los presentadores de los distintos informativos, Piqueras ha analizado el espectro actual de la televisión y ha desvelado a qué comunicador ve asiduamente. «Veo fundamentalmente a Carlos Franganillo, la verdad. Es amigo mío. Carlos es una persona equilibrada, pero compite con Pepa Bueno y con Vicente Vallés, que es amigo mío», ha explicado.

Vicente Vallés. (Foto: ‘El Hormiguero’)

Sorprendentemente, el que fuera presentador de Informativos Telecinco, ha querido zanjar que tenga una mala relación con Vicente Vallés -que trabaja en Antena 3-, con el que competía en franja horaria. Además, no solo ha negado que exista rivalidad, sino que ha comentado que mantienen una amistad: «Alguna vez alguien intenta pincharme con él pero no somos iguales, pero es amigo y un magnífico periodista. Cada uno tiene derecho a opinar lo que quiera. Nos juntamos a cenar y son dos personas maravillosas».