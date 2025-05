La nueva vida de Pedro Piqueras tras dejar la televisión: secretos, ilusiones y nuevos proyectos

Nació el 6 de mayo en Albacete, así que Pedro Piqueras cumplirá 70 años. El emblemático periodista dirigió y presentó Informativos Telecinco desde 2006 hasta 2023, cuando decidió jubilarse para empezar una nueva etapa. No obstante, antes de esto ya había cosechado grandes éxitos. Su carrera empezó en 1973. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y enseguida destacó como un gran profesional, de hecho fue profesor de la Reina Letizia durante un curso.

Pedro Piqueras ha hecho muchos sacrificios por su carrera. El Periodismo forma parte de su ADN, pero nada es tan fácil como parece. Ha recibido buenas ofertas, ha trabajado en una cadena de máxima audiencia y se ha ganado el respeto de todos, pero el precio que ha pagado ha sido elevado. Tal y como ha contado él mismo, se centró tanto en su profesión que descuidó algunos aspectos de su esfera privada.

La Reina Letizia con Pedro Piqueras. (Foto: Gtres).

Piqueras tiene un hijo llamado Curro. Entre ellos hay una relación estupenda, pero el periodista admite que no ha pasado demasiado tiempo con él cuando era niño. Esta situación le generó cierta presión, por eso ha declarado en Y ahora Sonsoles: «Mi mujer me dice que por fin me ve reír». Por fin ha podido desprenderse de los estrictos horarios que marcaban su día a día. Desde que se ha jubilado tiene tiempo para hacer otras cosas y ha aprovechado para cultivar sus pasiones.

Los nuevos proyectos de Pedro Piqueras

La ilusión se ha apoderado de Pedro Piqueras. Ahora tiene tiempo para reunirse con sus amigos, para salir a caminar y para escribir, de hecho acaba de publicar un libro titulado Cuando ya nada es urgente. Tal y como ha explicado él mismo, su obra es «un testimonio honesto y sin filtros sobre la vida, el periodismo, la familia, la amistad y la importancia de llegar, estar y saber irse».

Pedro Piqueras en la presentación de su libro. (Foto: Gtres)

Podría haberse quedado en Telecinco, pero se dio cuenta de que había llegado su momento. Esperó a que la situación política de España se calmase y anunció que iba a retirarse. Su compromiso con la audiencia le animó a ser paciente. Encontró una buena oportunidad. El país atravesaba un periodo marcado por cierta calma y fue entonces cuando Piqueras aprovechó para decir adiós al Periodismo de forma profesional.

Aunque ya no se dedica a la televisión, la pasión de Pedro Piqueras por la información sigue tan viva como siempre. Lee todos los periódicos y está totalmente al tanto de lo que ocurre en España. Sólo hay una diferencia: ahora la noticia es él.

La nueva vida de Piqueras

Pedro Piqueras en ‘Informativos Telecinco’. (Foto: Mediaset)

Lo ha intentado evitar, pero no lo ha conseguido. Debido al cariño del público y a lo importante que ha sido su carrera, Pedro Piqueras se ha convertido en el objeto de deseo de muchos medios. Antes no participaba en ningún espacio, aunque se ha dado cuenta de que los tiempos cambian. «Es verdad que nunca había dado entrevistas porque mi posición era la de entrevistar y aparte, siempre he pensado que el periodista, mientras ejerce el periodismo, no es personaje de nada. Yo tengo que buscar noticias, pero no ser noticia. En eso me he mantenido muy bien, al margen de todo eso».

Durante una entrevista con el diario 20 Minutos dijo: «Digamos que he cambiado de oficio y estamos en tiempo de promoción y de dar entrevistas. Las primeras se las ha llevado peor, la verdad, pero ahora ya me encuentro a gusto porque terminan siendo conversaciones sobre sobre el libro, más que una entrevista de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta… Y en eso estoy encantado». A sus 70 años, el presentador puede presumir de haber escrito una historia perfecta. Y no hablamos únicamente de su último libro.