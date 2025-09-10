Paz Padilla, víctima de la inteligencia artificial: "Estoy sana"

La inteligencia artificial es una herramienta que cada vez está más presente en nuestro día a día. Para muchos, se está convirtiendo en un gran avance para la sociedad, ya que permite que se optimicen varios procesos sin la intervención humana. No obstante, no es oro todo lo que reluce. Y en el caso de las redes sociales, comienza a ser un problema si su uso no se realiza adecuadamente. Principalmente para las celebridades. Y es que a través de la conocida como IA, es posible generar imágenes, vídeos y audios falsos que imitan a rostros conocidos con el objetivo de estafar a los internautas.

Paz Padilla ha sido una de las últimas que ha denunciado haber sido víctima recientemente de la inteligencia artificial. Lo ha hecho a través de su perfil oficial de Instagram, donde se ha visto obligada a desmentir una fotografía, que se ha hecho viral en la red, en la que aparece tumbada en una cama de hospital. El enunciado que acompaña a la impactante imagen de la actriz informa de que la mencionada había tenido que ser «hospitalizada de urgencias porque padecía cáncer». Una información de la que inmediatamente ha querido pronunciarse la propia Paz.

Historia de Instagram de Paz Padilla. (Foto: RRSS)

«Esto es mentira. Estoy super sana», escribía de una manera tajante, con la intención de zanjar todo tipo de especulaciones al respecto. Por ahora, la humorista no ha vuelto a pronunciarse de nuevo, pero lo cierto es que estas palabras dejan más que claro que no le ha sentado nada bien protagonizar este tipo de contenido en un momento en el que su vida no deja de acaparar polémicas. De hecho, en los últimos meses, no ha parado de recibir comentarios criticando su gestión en la guerra que ha protagonizado con varios comerciantes de Zahara de los Atunes tras utilizar el símbolo de la raspa de pescado que la propia actriz y su hija consideraban muy similar al de su tienda de ropa, No Ni Ná.

Los otros famosos que han sido víctimas de la IA

Paz Padilla no ha sido la única celebrity que, a lo largo de los últimos años, ha denunciado haber dio víctima de la inteligencia artificial. Sin ir más lejos, en 2023 se difundieron unas fotografías en las que aparecía el rostro de Rosalía en un cuerpo desnudo. Unas imágenes que obligaron a la cantante a pronunciarse para frenar el bulo que no paraba de circular en la red. «Existe algo llamado consentimiento y todos a los que les pareció gracioso o plausible, espero de corazón que un día aprendan que vienen de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos debe respetar», escribió en su cuenta de X.

El cuerpo d una mujer n es propiedad pública, no es una mercancía xa tu estrategia d marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni t conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los q os pareció gracioso o plausible espero de… — R O S A L Í A (@rosalia) May 24, 2023

Situaciones similares a las de Rosalía y Paz Padilla también las han experimentaron Taylor Swift, Brad Pitt o Kylie Jenner, entre otros muchos.