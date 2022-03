La rara enfermedad que padecen Paz Padilla y Jordi González

Paz Padilla y Jordi González comparten más que una profesión. Ambos padecen la misma enfermedad rara que afecta tan solo al 10% de la población y que está relacionada con el hígado. Una dolencia que no es grave, pero que hay que vigilar. Se trata del síndrome de Gilbert y que supone un aumento de bilirrubina en sangre. Se manifiesta a través de la piel o en los ojos con una pigmentación más o menos amarilla. Pese a que es necesario un control rutinario, no es alarmante. Para evitar cualquier contratiempo lo mejor es no beber ni una sola gota de alcohol.

Con tener una rutina saludable y acudir a los correspondientes controles médicos estipulados cada cierto tiempo, es más que suficiente para mantener a raya esta enfermedad tan poco común. En una ocasión Paz explicó en Mi casa es la tuya, espacio conducido por Bertín Osborne que, este era el motivo por el que no podía tomar ninguna bebida alcohólica. De hecho, la actriz que forma parte del elenco de La que se avecina, cambió su alimentación de manera radical para mantener una dieta rica y saludable, además de equilibrada.

Dicho síndrome puede causar también fatiga y depresión, según expertos de la Facultad de Medicina de la UFM de Madrid. Se suele detectar entre los 20 y 30 años a través de una analítica normal de sangre.

Por otro lado, no puede prevenir, ya que la concentración de bilirrubina puede reducirse evitando el consumo de ciertas medicinas que favorecen su aumento, si bien el aumento de bilirrubina no tiene ninguna trascendencia. Y, en cuanto al tratamiento a seguir, tal y como hace Paz Padilla o Jordi González, la única solución es evitar a toda costa ingerir cualquier bebida que pueda tener alcohol.

¿Qué es el síndrome de Gilbert?

Es una enfermedad hereditaria que se transmite de padres a hijos, aunque existen diferentes patrones, pero la forma más común es de herencia autosómica recesiva. Esto quiere decir que deben estar presentes dos copias de un gen anormal para que así se desarrolle la dolencia.

Síntomas del síndrome de Gilbert

Tal y como explican en el digital de Redacción Médica, el síndrome de Gilbert no produce ningún síntoma. La bilirrubina suele estar mínimamente elevada y, en análisis sucesivos puede aparecer normal o que ha aumentado. Generalmente, los pacientes con este síndrome pueden tener elevaciones más marcadas de la bilirrubina coincidiendo con:

-Infecciones en cualquier lugar del cuerpo

-Intervenciones quirúrgicas

-Situaciones de estrés

-Cansancio

-Aumento del consumo del alcohol

-Realización de dietas bajas en calorías

-Ingesta de algunos medicamentos

-Coincidiendo con cualquier otra enfermedad