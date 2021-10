Paz Padilla vuelve a ser noticia y , en esta ocasión, las novedades en su vida no hablan de un nuevo éxito o avance en su carrera televisiva. Tras anunciarse que la cómica se encargaría de presentar el nuevo espacio A simple vista, en Cuatro, formato que aún no ha visto la luz. Paz protagoniza el último titular de la parrilla de Telecinco, cadena en la que que ha trabajado en los últimos años, pero no por ser la titular de un nuevo espacio sino por todo lo contrario. El medio digital especializado en televisión, Yo Tele, se ha encargado de confirmar los que serán los rostros televisivos que, en esta Navidad y Fin de año, se encargarán de amenizar las noches de las fiestas más esperadas. Lara Álvarez y Joaquín Prat, serán los encargados de acompañar a la audiencia de la cadena más popular de Mediaset en la programación navideña de este 2021 y el paso al 2022. Así las cosas, la de Sanlúcar se queda fuera de uno de los espacios en los que ha sido rostro imprescindible de los últimos años. Aunque desconocemos que esta novedad haya sido encarada por Paz como una afrenta profesional, lo cierto es que un nutrido número de medios digitales han interpretado este titular como un nuevo paso atrás de Padilla en la que, hasta hoy, ha sido su casa y en cuya programación, su presencia ha sido casi obligada.

El motivo de este cambio ha sido, según explica el mismo medio, la necesidad de los directivos de buscar aires nuevos en la cadena de Fuencarral. Quizás los mismos aires que ha buscado Paz alejándose desde hace meses de la primera plana de Telecinco. De hecho en su agenda laboral, y aunque en ocasiones seguimos viendo a Paz en su silla habitual de Sálvame, la verdad es que sus apariciones televisivas son mucho más contadas en el plató del polémico programa.

Esto no quiere decir que la suerte haya cambiado del todo para Paz. Hasta hace escasas semanas su libro El humor de mi vida se encontraba entre los diez primeros puestos de las listas de ventas y, como nos explicó en su día el director de marketing de la editorial, Paz se ha coronado en este 2021 como la autora de no ficción que más libros ha vendido en todo el año de un solo ejemplar.

Esto no es todo, la obra inspirada en el relato de Paz sigue generando largas colas de taquilla en plena Gran Vía de Madrid y cuelga en cada función el ansiado cartel de sold out función tras función. En este sentido, aún se desconoce si Padilla pasará las fiestas sobre los escenarios ya que solo existen entradas disponibles para acudir a verla hasta el 7 de noviembre.

Es solo cuestión de tiempo que la actriz reaparezca frente a los medios y explique su particular visión de la noticia de su destierro navideño. Una respuesta que, a buen seguro, nos dejará a todos muy sorprendidos a juzgar por la manera de enfocar la vida por parte de la presentadora en los últimos años.