DATOS EXCLUSIVOS | Paz Padilla en números: 52 años, 8 sobre 10 en simpatía, libro nº1 en ventas y 100% de aforo en el teatro

Paz Padilla está de celebración. Ella, como dice, siempre celebra la vida y desde luego no le faltan motivos para hacerlo. Tras el duro golpe vital de la pérdida de su marido y su madre en un intervalo de 6 meses de plena pandemia, de lo que no cabe la menor duda es que, en esta onomástica, la gaditana bien podría ser objeto de estudio (con permiso de Belén Esteban) gracias a la impresionante trayectoria personal más allá del drama.

Un paso a paso en el que, como hemos podido comprobar estudiando cada una de las áreas con las que se ha atrevido, todo lo que ha emprendido es a día de hoy un auténtico filón. Como ella misma ha explicado en una reciente entrevista coincidiendo con la publicación de su libro: “No hay que rechazar las emociones negativas”. Quizás sea por eso que todo lo que ha generado ahora está de vuelta por esa ley tan apelada en los últimos años: la del Karma. Y es así, Paz se encuentra en un momento de emociones felices. Un dato que nos corrobora su entorno más cercano, desde su productor teatral hasta sus más íntimos, que siguen prefiriendo no hablar públicamente de ella aunque en el off the récord se deshacen en halagos. Nos referimos a los suyos anónimos, que también la han acompañado en el doble trance y en los días bajos.

Paz sigue adelante y hoy celebra todo y algo más, su 52 cumpleaños. Una fecha señalada sin duda para hacer un repaso a las áreas en las que la presentadora está generando influencia, pero también negocio y riqueza.

Abriendo el telón

Paz Padilla ha querido ser testimonio literario y teatral de lo que para ella ha sido acompañar a su “marido moribundo” y el impacto vital que en ella ha generado. De esa necesidad nació la obra El humor de mi vida. Un súper ventas del que en breve hablaremos en profundidad, pero que ha dado a luz la obra teatral homónima producida por SEDA Teatro, la misma empresa fundada en el año 2013 que en su día se encargó de la obra Desatadas, protagonizada también por Paz.

Precisamente Arturo del Piñal, uno de los máximos responsables de la misma nos hablaba de los increíbles resultado que está obteniendo Padilla sobre las tablas: “Te puedo decir que estamos colgando el cartel de Sold Out todos los días y que al finalizar la platea acaba siempre en pie aplaudiendo”. Un aforo más que interesante en época post Covid que, obviamente, está dejando una jugosa recaudación de taquilla, junto con el buen sabor de boca que transmite el público. Si desde el pasado 2 de septiembre, que tuvo lugar el estreno, la obra de Paz ha pasado de tres días a una función diaria, como versa en la home de la compañía, y los precios por localidad arrancan desde los 20 euros, parece claro que “El humor de la vida de Paz” está siendo un rotundo éxito de taquilla con lo que eso conlleva para la andaluza en todos los sentidos.

Su bestseller de no ficción

Como decíamos anteriormente, la obra de teatro de Paz es la recreación de su propia obra literaria. Un libro, El humor de mi vida, que ha sido, según datos oficiales, el libro más vendido del año en la categoría de “No ficción”.

Así nos lo confirmaba a Look, Guillermo Chico, responsable de Marketing de la Editorial Harper Collins: “Vamos por la duodécima edición del libro. El lunes sin ir más lejos le mandamos flores para celebrar que había llegado a los 200.000 ejemplares”. Una cifra que por comparación con la media nos hace una idea de la magnitud de la reacción de los lectores: “Piensa que la media de venta de libros en España está por debajo de 2.000”.

Unos números que de sacar la calculadora y hacer el recuento podemos hacernos una idea aproximada de la cantidad bruta obtenido se acerca a los cuatro millones de euros, de los que obviamente no todo es beneficio para Paz, aunque sin duda recibirá una cantidad neta muy suculenta del mismo como autora. A este dato se suman las incontables reseñas de Google Trends que marcan un 87% de satisfacción en sus lectores, que han dejado más de 2.140 opiniones en la plataforma global de Amazon Books como: “Contando su experiencia con amor y humor, me ha enseñado a que se puede hacer de una manera menos dolorosa la aceptación de una muerte cercana. Gracias Paz”.

Si a esto se suma que el libro salió el siete de abril del 2021 con una petición interesante de preventa, y que se ha convertido en sólo estos meses en el nº 1 en ventas del todo el año en la sección de no ficción, no cabe duda que vuelve a ser un fichaje dorado para la empresa editorial. Así lo confirmaba también Chico que aseguraba también que la relación personal con Paz ha sido excelente: “Trabajar con ella ha sido un absoluto placer”.

El remonte de No Ni Ná y sus otras empresas

Tampoco podemos dejar de lado el notable éxito de la empresa de moda emprendida por Paz junto a su hija, la influencer y economista Anna Ferrer Padilla. No Ni Ná nació como firma de lifestyle en la Red y aunque en un principio no tuvo el éxito esperado durante el año 2019, lo cierto es que, en una maniobra certera del equipo de Paz, la marca consiguió dar un giro de 180º como firma de moda. El resto es conocido por todos.

Tras ganar el check azul que lo convierte en perfil oficial abalado por la Red, llegaba la buena noticia que la propia protagonista anunciaba en sus perfiles de los Social Media el pasado mes de enero: “Informamos a todos los seguidores de No Ni Ná que gracias al éxito de la tienda el año pasado, este ampliamos las instalaciones. Comenzamos las obras, para que esta Semana Santa podamos reinaugurar. Muchísimas gracias por estar siempre conmigo”.

Crecía así otra de sus divisiones, remontando a pesar de algunas críticas de usuarios que tachaban a No Ni Ná de «carera» sin motivo. Una acusación de la que salieron airosas madre e hija explicando el carácter artesanal y sostenible de la misma, convirtiendo así una aparente debilidad en su mayor fortaleza y de ahí el resultado: su negocio sito en la Calle María Luisa, de Zahara de los Atunes, cuenta en el universo digital con 230 mil seguidores y 177 reseñas en Trends que le dan un notable alto en estrellas Google.

Todo este éxito tiene una canalización económica bien estudiada. Como informaba El Economista a principios de año, además de su tienda, la gaditana cuenta con otras dos empresas, Tunantes de Villa SL y Polboart con las que gestiona los beneficios de su actividad profesional. Con la primera, el restaurante Los Tunantes de Villa que abrió en 2017 en Villaviciosa de Odón (Madrid) y con la segunda gestiona Can Miquelet, una casa rural en Vilademuls, Girona. Otros dos hitos empresariales que parecen haber pasado desapercibidos pero también generan activos en sus cuentas

Popularidad televisiva y datos en redes

Y a todas estas velas de oro en su tarta de logros se suma la de la popularidad individual como propia marca de imagen, tanto como producto publicitario como influencer 2.0.

Un estudio cuya conclusión clara explica Santiago de Mollinedo, analista de Personality Media: “Este ultimo año, ella ha sufrido una serie de cambios en su vida que el consumidor ha seguido y ha crecido en confianza y como decíamos la variable familiar es la que más se ha notado. Este tipo de acontecimientos han sido relevantes para su imagen estos últimos meses”. Unos sucesos que la perfilan en sus diferentes áreas.

Así, como producto televisivo, el experto apunta: “sin duda, su capacidad para transformarse y sobre todo, su humor, es lo que le da acceso a múltiples escenarios donde el público siempre se acerca a personajes de este perfil tan entretenido”, algo más diferente que su faceta de influencer: “Como personaje público notorio, tiene su canal digital que le acompaña y además no sólo le gusta, sino que le genera una vía de promoción e ingresos muy relevante. Pero su Red es un complemento a lo que ella es. La confusión que genera el número de seguidores no está relacionado con el mayor conocimiento o éxito de un personaje”. Sin embargo, en un cómputo global De Mollinedo afirma: “a Paz la conoce el 94% de los consumidores, lo que la posiciona como una de las presentadoras más conocidas de la televisión, de hecho es la 4º más conocida, entre las 210 presentadoras que analiza el Estudio de Personality Media. Mejor valorada su imagen en mujeres, donde destaca por ser un personaje empático, recibiendo sus máximas puntuaciones en Cercana (6,5 y la 7º Presentadora más cercana), Desprende Vitalidad 7,4 (4º Posición), Simpática (7,7, 4º presentadora más simpática para las mujeres) y Familiar. Y este dato además ser bueno en mujeres es mejor en jóvenes”.

Sin duda un fantástico regalo de cumpleaños para una imbatible Paz Padilla que sigue sumando enteros. ¡Felicidades!