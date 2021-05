Paz Padilla, al borde de las lágrimas en su primera firma de libros: «Estar en mi Cádiz y pensar que mi Antonio también está aquí…»

Paz Padilla ha vivido una jornada muy emotiva. Siempre lo es cuando tiene la oportunidad de viajar a Cádiz. La tierra que le vio nacer y donde es profeta dio una calurosa bienvenida a la ahora escritora. Allí presentó y firmó ejemplares de su flamante libro ‘El Humor de mi Vida’, que en sus primeras semanas de vida está arrasando en ventas. Con «las lágrimas a flor de piel», la presentadora ha confesado la importancia tanto del día, como del lugar, ya que ella tenía claro que su primer contacto con los lectores iba a ser en el lugar que la ha visto crecer y en el que, además, descansan los restos mortales de su marido, Antonio Vidal, quien ha estado muy presente durante el acto.

Nada más llegar, Paz Padilla posó con la mejor de sus sonrisas y visiblemente emocionada ante la importancia del señalado día. Minutos después, la presentadora de ‘Sálvame’ consiguió recuperar su habitual sentido del humor para compartir con sus fans un ratito en el que, además de firmarles y dedicarles el ejemplar, aprovechó para mantener, con cada uno de ellos, una breve, cercana y divertida charla con la que, al parecer, muchos consiguieron hacer su sueño realidad, conocer a la incansable luchadora en la que se ha convertido Paz Padilla.

Tras la firma de libros y el baño de cariño que se dio, la andaluza atendió al micrófono de la agencia Gtres. Paz Padilla no podía esconder su profunda emoción ante lo que estaba viviendo en primera persona: «Esto es super bonito, emocionante, hoy tengo las lágrimas a flor de piel, no hago más que llorar», decía. E

stando en la bahía gaditana era imposible no recordar al amor de su vida y hombre que ha inspirado a Paz a la hora de escribir su libro: «Vengo de comer en la playa, de ver el mar y el estar en mi Cádiz y pensar en que mi Antonio también está aquí…», decía con muchísimo amor y nostalgia. Y es que, si algo tenía seguro Padilla, era que la primera firma de libros tenía que ser en su tierra natal: «Yo tenía claro que la primera firma la hacía en Cádiz porque me decía la editora: ‘¿dónde vamos primero?’ y yo dije: «O es en Cádiz o no hago ninguna. La primera aquí», sentenciaba ante las cámaras.

En ‘El Humor de mi Vida’, Paz Padilla cuenta su experiencia personal al perder a su madre y marido con tan solo cuatro meses de diferencia. Lo hace desde un prisma nunca antes visto y con su característico humor sureño como hilo conductor del relato. Además, propone un ejercicio de mejora personal para el lector. Ella misma lo explica en la contraportada de su libro: «Nadie nace preparado para morir y muy pocas son las personas que finalmente realizan una adecuada preparación. Somos una sociedad que vive de espaldas a la muerte por puro terror. Rehuimos hablar de ella, nos prohibimos reflexionar sobre ella y negamos por sistema su existencia, por si, de esta manera, logramos evitarla».