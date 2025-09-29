Paula Ordovás ha reaparecido en televisión para hablar de nuevo sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era niña. La creadora de contenidos, que saltó a la fama en 2009 a raíz de My Peeptoes, un blog donde escribía sobre su estilo de vida y sobre moda, actualmente tiene más de medio millón de seguidores, lo que hizo que diera el paso de escribir La chica de los ojos marrones donde se abrió en canal para contar el aterrador episodio -que se repitió en varias ocasiones- que vivió de pequeña. Entonces, la empresaria -que fue mamá por primera vez hace unos meses-, desveló que «fue la persona que la cuidaba» en su casa familiar, la que se aprovechó de ella ya que sus padres estuvieron ausentes. Ahora, la influencer ha concedido una reveladora entrevista que ha emocionado mucho a la presentadora de la misma, ya que alguien muy cercano a ella también fue víctima de abusos sexuales.

El desgarrador testimonio de Paula Ordovás

El pasado mes de mayo, Ordovás se sentó con Sonsoles Ónega para hablar sobre su libro, en el que contó el trauma y la herida que le ha perseguido durante toda su vida. En esta entrevista, la creadora de contenidos desveló «que no llegó a denunciar a su abusador» pues «no era de España» y le obligaron a que se fuera. Aunque en su casa tardaron en darse cuenta, sí que la creyeron, a pesar de no tomar las medidas que considera que sus progenitores tuvieron que tomar entonces: «No tenían las herramientas para acompañar. El abusador no negó haberlo hecho. No lo volví a ver nunca más».

Ahora, la empresaria ha regresado de nuevo a la pequeña pantalla, donde ha dado más detalles sobre el cruel episodio que vivió y que le robó su infancia. «Mi padre estuvo muy ausente, era piloto. Mi madre no acompañó, no tenía las herramientas ni buscó ayuda externa para acompañarme como necesitaba. Se normalizó. En la vida pasan cosas y tienes que ser fuerte y aprender a vivir», ha comenzado diciendo.

Paula Ordovás en la fiesta de la revista Fearless en Madrid./ Cortesía

Gema López, presente en el plató del programa de las mañanas de Antena 3, ha querido preguntarle un dato que, sin duda, da cuenta que Paula no era consciente del todo de los abusos que estaba sufriendo: «Los sufrí de los 5 a los 6 años, cada vez era más repetido y yo sentía que no estaba agusto. El abusador te inculca el miedo, él domina más la situación. Me daba miedo no proteger al hermano que iba detrás de mí. Ese miedo fue el que me hizo saltar y decirlo en casa».

Tras sus palabras, Susanna Griso no ha podido evitar pronunciarse y ha destapado que una persona muy allegada a ella empatiza mucho con el relato de Ordovás, ya que vivió un episodio similar: «Tu testimonio es tan valioso, conozco a una persona que le pasó lo mismo. También cayó en los tocs, en las rutinas súper estrictas…». «He pasado por eso. Si tu te haces una idea, te fracturas el brazo, vas un médico especialista. Si ese brazo no se cura, puede llevar a una amputación y ahí está el trauma. Mi herida fue el abuso, mi trauma fue que me sentí desprotegida y por eso rechacé también la maternidad», ha confesado la empresaria, que contó sus vivencias en una entrega de «Antes de escribir el libro, lo conté públicamente y yo ahí estaba en una depresión pero fue una forma de sacar el mono de la jaula. Recibí un feedback brutal de mujeres que habían pasado por lo mismo… Yo pensaba que era algo raro que me había sucedido a mí».

Paula Ordovás en la 71ª edición del Festival de San Sebastián. (Foto: Gtres)

Finalmente, la influencer ha explicado que todavía no ha perdonado a su progenitora: «Era la versión que menos me gustaba de mí misma cuando estaba con mi madre. Estoy en proceso de sanar el perdonarla, para estar bien conmigo del todo. El dolor se puede transformar».