El desgarrador testimonio de Paula Ordovás sobre los abusos sexuales que sufrió de niña

Paula Ordovás es una de las influncers más pioneras de nuestro país. Saltó a la fama en 2009 cuando comenzó a compartir su estilo de vida a través de su propio blog llamado My Peeptoes. De ahí pasó a Instagram, donde reúne a día de hoy más de 550.000 seguidores que siguen cada uno de sus pasos diarios, tanto personales como profesionales. A la par, también ha desarrollado una amplia carrera en el mundo empresarial y, ahora, ha publicado un libro que no ha dejado indiferente a nadie. Se titula La chica de los ojos marrones y, entre sus páginas, se ha abierto en canal sobre uno de los episodios más duros de su vida: los abusos sexuales que sufrió de los cuatro a los diez años.

Con motivo de la promoción de esta obra literaria, Paula ha acudido al plató de Y ahora Sonsoles, donde ha dado aún más detalles acerca de la complicada infancia que ha tenido. «Yo tenía 4 años cuando empecé a sufrir abusos, que es cuando se comienza a formar la personalidad de una persona. Lo conté casi 3 años después porque no podía más», comenzaba a decir. «Es cierto que no hay herramientas actualmente en prevención y acompañamiento para los padres. Y antes tampoco las había. Ir a terapia en generaciones atrás era para locos. Y entonces son traumas que se van arrastrando. Mis padres no tenían esas herramientas y su forma de sobrevivir a eso era normalizarlo y que la vida siguiera. No les culpo, porque no estaban emocionalmente preparados», añadía.

Continuaba explicando que a día de hoy es capaz de hablar de este episodio porque «forma parte de ella como una cicatriz que ya no duele». Aunque destaca que es como es «por todo lo que vivió». «Fue la persona que nos cuidaba en casa la que abusó de mí. Desde los cuatro hasta los diez años. Lo hacía de forma continuada», expresaba con la voz entrecortada. Lo llevó en silencio durante mucho tiempo y revela que el momento en el que decidió contárselo a sus padres «lo recuerda bastante borroso». «Se lo conté a mi madre. Se lo dije y salí corriendo. Mi hermana también estaba pero mi padre no. Estuvo muy ausente en mi infancia por su trabajo. Era comandante de Iberia y estaba siempre viajando», decía.

«No llegamos a denunciar. No era de España. Le obligamos a que se fuera. En casa me creyeron. Lo que pasa es que no tenían las herramientas para acompañar. El abusador no negó haberlo hecho. No lo volví a ver nunca más. […] Me robó mi infancia», contaba. «Somos 7 hermanos y hay uno detrás de mí. Yo le dibujaba la casa de los guardeses, donde sucedía todo. Dibujaba osos que podían hacerle daño a mi madre. Era la forma de protegerle para que no se acercase a la zona donde me robaron mi niñez. Por ese miedo que era insostenible, lo terminé contando», proseguía.

Todos estos años, Paula ha hecho muchas terapias, se ha informado sobre la psicología de este tipo de delincuentes y ha compartido con la audiencia de Atresmedia que «el 85% de los abusadores suele estar dentro del entorno familiar del niño y que se ganan la confianza de la madre». Además, comentaba que normalmente el abusador mete miedo al menor «con que el que lo hace mal es él y que es algo que no se puede contar». «También si lo cuentas puedes desestructurar una familia. […] Y es mucha carga para un niño […] Yo ahora quiero trabajar en esa prevención y acompañamiento porque 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual. Es el 20% de la población», concluía.