A estas alturas, no hay duda de cuál es el centro de belleza favorito de las ‘celebrities’ españolas: Tacha. Y su fundadora, Natalia de la Vega, está de enhorabuena y no solo porque su negocio vaya viento en popa. La también escritora de ‘Belleza invisible’ acaba de cumplir 57 años y lo ha celebrado muy bien acompañada. Además de recibir todo tipo de regalos y mensajes de cariño por parte de seguidores y clientes VIP, la promotora del centro de peregrinaje de famosos ha abierto las puertas de su casa a sus amigas más intimas, entre las que se encontraban Paula Echevarría, Nuria Roca y Raquel Perera, con las que ha brindado por este día tan especial.

Cargadas de regalos y protegidas con mascarillas, la invitadas de Natalia de la Vega han ido desfilando hasta la casa de la cumpleañera. Además de la colaboradora de ‘El Hormiguero’, la ‘influencer’ y la ex de Alejandro Sanz, la fundadora de Tacha ha recibido a la esposa de Antonio Carmona, Mariola Orellana, la estilista Ana Antic y otros cuatro invitados más.

Algunas de las invitadas, como Raquel Perera, han contestado a los medios de comunicación presentes y han quitado hierro al asunto. “Aprovechando, éramos poquita gente, pero hemos acompañado a Natalia, que era lo que le apetecía a ella, que estuvieran un poquito de sus amigas”, ha explicado la exmujer de Alejandro Sanz, quien también ha revelado que enamorarse de nuevo no entra en sus planes: “De momento no me lo planteo, estoy súper feliz igualmente, aunque no esté enamorada”.

Nuria Roca ha revelado que está llevando la crisis sanitaria “con resignación y esperanza”, mientras que Paula Echevarría, quien ha presumido de embarazo, ha tratado de esquivar las preguntas de los periodistas, dejando claro que no pretende desvelar ningún detalle de los asuntos que atañen a su vida personal. Así, rodeada de amigas, Natalia de la Vega ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto.

Por su parte Paula Echevarría, que lució barriguita con un vestido mucho más ajustado en la tripa de lo que solía llevar hasta ahora, prefirió guardar silencio ante la presencia de los periodistas.

Una cita a la que, en cambio, faltaron otras habituales de los salones Tacha como Alicia Hernández, Vicky Martín Berrocal, Ana Milán o Bibiana Fernández, cuyas visitas a los centros estéticos son habituales tal y como ellas mismas demuestran a través de sus redes sociales cada vez que van.