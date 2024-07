Jorge Javier revela la conversación con Patricia Gaztañaga antes del estreno de ‘El diario de Jorge’

En este último año, Jorge Javier Vázquez ha vivido en una constante montaña rusa de emociones. Cuando terminó Sálvame, en junio de 2023, el presentador ya llevaba un tiempo alejado de la televisión. Más tarde, en septiembre de ese mismo año afrontó un nuevo proyecto televisivo que lo colocó en la primera plana mediática. Se puso al frente de Cuentos chinos, sin embargo, debido a los bajos datos de audiencia fue cancelado.

Tras este revés profesional, el de Badalona regresó a la también conocida como caja mágica para presentar Supervivientes y, ahora, de nuevo, el presentador encara una nueva etapa en la televisión. Jorge Javier Vázquez regresará a las tardes de Telecinco con un nuevo formato, El diario de Jorge.

Jorge Javier Vázquez. (Foto: Gtres)

Será el próximo lunes, 29 de julio, cuando se estrene el mencionado programa. Sobre este reto ha hablado en su blog de Lecturas y, es que, cabe reseñar que este programa es una versión renovada al que presentó en el pasado Patricia Gaztañaga, El diario de Patricia. Un talk show de testimonios que se pudo ver cada tarde de lunes a viernes entre el 9 de julio de 2001 y el 19 de agosto de 2011.

La conversación privada entre Jorge y Patricia

«En mi cabeza no hay lugar para otro pensamiento que no tenga que ver con El diario de Jorge. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Mis compañeros saben de lo que hablo», ha confesado el catalán.

Jorge Javier también contado que ha hablado con la presentadora ante el inminente estreno. En la actualidad, Jorge y Patricia mantienen una excelente relación y, prueba de ello es el apoyo que recibe el comunicador por parte de la mítica presentadora. «Me dice cosas tan bonitas que me da vergüenza reproducirlas», ha asegurado Jorge Javier Vázquez.

Patricia Gaztañaga en una presentación. (Foto: Gtres)

«Cuando se lo cuento a Patricia se ríe y me dice que no sea tonto, y que cuente, sin ningún reparo, que para ella soy el mejor candidato para hacer este programa», ha añadido. Eso no es todo, porque, además, Jorge ha dado a conocer a sus lectores que ha recibido la «bendición» de Patricia para afrontar este nuevo trabajo.

Patricia Gaztañaga posando. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Jorge también ha viajado al pasado para recordar una importante coincidencia. «El día que estrenó El diario de Patricia en Antena 3 debutaba yo como presentador en Rumore Rumore junto a Francine Gálvez. Primero íbamos nosotros y luego ella. Fue un verano inolvidable. Acabó el verano, Rumore Rumore desapareció y Patricia seguiría al frente de su diario ocho años más», ha explicado el presentador.Ahora, comienza la cuenta atrás para ver a Jorge Javier Vázquez al frente de un nuevo espacio que pertenece al holding italiano.