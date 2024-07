Jorge Javier Vázquez se va de la lengua en pleno cara a cara con Olga Moreno y revela su estado civil

Olga Moreno ya está en España. La que fuera pareja de Antonio David Flores se ha convertido en la segunda expulsada de Supervivientes All Stars y, como marca la tradición del concurso, ha sido entrevistada por Jorge Javier Vázquez a su llegada al plató. Ambos han hablado del segundo paso por Honduras de la participante, pero, durante la conversación, ha surgido un momento de tensión que ha terminado con la confesión inesperada del presentador sobre su actual estado civil.

En un momento de la entrevista, Olga Moreno preguntaba donde estaba Agustín Etienne, su representante y ex pareja. Segundos después veía que estaba tras las cámaras y le dedicaba un escueto «qué guapo estás», algo que motivó al catalán para preguntarle sobre su actual relación. «¿Es tu representante y pareja?», decía. «¿Y tú tienes pareja?», respondía la concursante de una manera tajante y dejando claro que no iba a dar ningún tipo de detalle.

Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes All Stars’. (Foto: Mediaset)

Jorge Javier no dejaba ahí la conversación y decidía contestar la pregunta que le lanzaba Olga: «Me has preguntado y yo con total tranquilidad te digo que no tengo pareja […] Tú has preguntado por él y yo de la manera mas simple te he preguntado qué es. Pero vamos, yo te digo tranquilamente que no tengo pareja. Que yo contesto a lo que me preguntan», zanjaba.

Su vida amorosa

Después de estas declaraciones, la vida sentimental de Jorge Javier Vázquez ha vuelto a situarse en la primera plana de la noticia. Y es que desde que el periodista anunció su ruptura con Paco, el hombre que mantuvo un romance de más de diez años, no se ha vuelto a enamorar. Así lo contaba él mismo en el plató del programa ¡De viernes!: «No recuerdo la última vez que dormí con alguien. […] Cuando rompimos, yo estaba a punto de estrenar mi segunda función en Madrid. Una noche desaparece. Hizo bomba de humo. Yo creo que ya estábamos dándonos cuenta de que eso no iba a ningún sitio», revelaba.

Jorge Javier en el programa ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Haciendo balance a su historia de amor, Jorge Javier también se sinceró como nunca sobre sus sentimientos hacia el que considera que ha sido «el amor de su vida»: «Con Paco fue un flechazo. Yo me di cuenta que era él», explicaba. Actualmente, pese a que han decidido tomar caminos por separado, ambos mantienen una gran sintonía que recuperaron a raíz del ictus que sufrió el conocido presentador de televisión. De hecho, durante la entrevista que concedió en el programa presentado por Santi Acosta contó que, en estos momentos, estaba en su casa: «Yo hablo con él diez o doce veces al cabo del día. Es como ser pareja, pero sin sexo», comentaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Han pasado varios años desde que Jorge Javier no tiene pareja y, a juzgar por sus declaraciones, parece que así continuará siendo de una forma indefinida: «Creo que a día de hoy no volvería a vivir con nadie. A mí las habitaciones separadas me parecen un hallazgo. Estar 24/7 con tu pareja, en estos momentos de mi vida, no sé si lo podría llegar a soportar», sentenciaba en ¡De Viernes! Una intención que, junto a la reciente respuesta que le ha ofrecido a Olga Moreno, ha dejado claro que está cumpliendo a raja tabla.