San Valentín para principiantes: las parejas VIP que celebran el 14 de febrero por primera vez

Aunque el amor es un sentimiento que ha de demostrarse cada día del año, el 14 de febrero suele ser una jornada especial para todas las parejas, y concretamente para aquellas que acaban de comenzar su romance. San Valentín es, por excelencia, el día en el que tanto rostros conocidos como otros que no lo son tanto aprovechan para pregonar a los cuatro vientos el cariño que sienten hacia sus compañeros de vida, algo de lo que queda constancia especialmente en redes sociales. Y es que, el universo 2.0 ha resultado ser el perfecto escenario para que muchas personas confirmen sus recién estrenadas relaciones a sus seguidores, noticias que en alguna ocasión han tenido tanto a detractores como a partidarios.

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Gerard Piqué. Pese a llevar inmerso más de diez años en un romance con Shakira, el ex futbolista decidía poner punto final a su historia con la colombiana para dar una nueva oportunidad al amor de la mano de Clara Chía, razón por la que este 14 de febrero será su primer San Valentín juntos. Algo que no ha gustado en absoluto a los fans de la de Barranquilla, que ya consideran la Session 53 junto a Bizarrap todo un himno para aquellas que lo han pasado mal por culpa de sus ex parejas.

Otra de las parejas que muy pronto estarán de celebración es la formada por Laura Escanes y Álvaro de Luna. Aunque su acercamiento era un secreto a voces después de la ruptura de la influencer con Risto Mejide, no fue hasta el 1 de enero cuando la creadora de contenido hizo público un vídeo con el que demostraba haber vuelto a abrir su corazón a nada más y nada menos que el intérprete de Juramento eterno de sal, razón por la que ahora probablemente lleven algún plan a cabo en su primer San Valentín unidos.

Recientemente, Marc Bartra y Jessica Goicoechea también hacían partícipes a sus seguidores del inicio de su historia de amor a través de sus respectivas cuentas de Instagram y, a juzgar por sus imágenes juntos, todo apunta a que también harán algún plan romántico este 14 de febrero si sus respectivas agendas se lo permiten. Quien quizá también aproveche para hacer algo similar sea la ex del futbolista, Melissa Jiménez, ya que hace tan solo unas semanas se publicaban unas imágenes en las que la periodista paseaba por las calles de Madrid en compañía de Dani Martínez buscando piso, así que tal vez esta sea la nueva pareja revelación del 2023.

Por último, otro de los romances clave del 2022 fue el protagonizado por Anabel Pantoja y Yulen Pereira, habiendo cocido su amor a fuego lento en Supervivientes y dando la sobrina de la tonadillera portazo definitivo a Omar Sánchez. Ahora, todo parece ir viento en popa entre el espadista y la influencer, motivo por el que están a punto de atravesar su primer San Valentín juntos y en un momento aparentemente perfecto.