Paloma Cuevas presenta su colección de moda más especial

El mes de marzo ha llegado cargado de proyectos para Paloma Cuevas. Después de haber puesto punto y final a su matrimonio con Enrique Ponce, la cordobesa decidió centrarse plenamente en su trayectoria profesional, habiendo colaborado con un sinfín de marcas y acudiendo también a algunas de las citas estilísticas más importantes a nivel internacional. Un recorrido que no ha pasado desapercibido para una firma en concreto, que ha querido contar con la ex del torero para dar el pistoletazo de salida a una nueva colección cargada de distinción.

Esta es nada más y nada menos que Rosa Clará. Consolidada como una de las favoritas para las celebrities a la hora de darse el sí quiero, esta firma no ha dejado pasar la oportunidad de inaugurar una cápsula de la mano de una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Y es que, pese a que ya habíamos visto a Paloma lucir algunos de los looks creados por esta diseñadora catalana, ha sido ahora cuando se ha hecho eco de una noticia de lo más especial. A través de su Instagram, Cuevas ha hecho público un vídeo en el que aparece trabajando entre telas y patrones con la mismísima Rosa Clará en el estudio de ésta, dando así pie a una colección que no pasará desapercibida de cara a los meses venideros: “Trabajar con @rosa_clara ha sido una de las experiencias más bonitas y enriquecedoras de mi vida. Deseo que os guste la colección en la que he puesto tanta ilusión. Mil gracias por todo el cariño que he recibido”, escribía, demostrando que eran muchas las ganas que tenía de hacer frente a una iniciativa estilística de este calibre. Además, a esta reflexión añadió una serie de hashtags de lo más reveladores: “#ilusiones #sueños #amigasdelalma #vestidosdefiesta #palomacuevasxrosaclara2022”, unas palabras que dejan entrever que la diseñadora es uno de los apoyos fundamentales de Paloma, motivo por el que ambas han decidido iniciar una nueva andadura profesional en común.

En cuestión de instantes, la grabación contaba con más de 15.000 reproducciones y varios comentarios, entre los que estaba el de María José Suárez. Como buena amante de la moda, la modelo ha reaccionado con agradable sorpresa a esta colaboración: “Mucha suerte y muchos éxitos, aunque con este tándem es asegurado”, escribía. Por otro lado, otros rostros conocidos como el de Toñi Moreno o Lydia Bosch también quisieron mostrar a Paloma todo su apoyo ante esta nueva etapa.

Era el pasado 15 de julio cuando, tras varios meses de separación, Paloma Cuevas y Enrique Ponce firmaban el divorcio, poniendo así punto final a uno de los tándem más consolidados a nivel internacional. En cada una de sus apariciones públicas, el torero y su expareja mostraban la buena sintonía que les unía, motivo por el que el fin de su relación hizo saltar las alarmas de todos los rincones del país. A día de hoy, él disfruta de una relación sentimental con Ana Soria, mientras ella parece no haber dado aún una nueva oportunidad al ámbito del amor.