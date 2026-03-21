El historial amoroso de Mario Casas siempre ha dado mucho de qué hablar. Desde que se diera a conocer, el actor ha tenido numerosas relaciones públicas, que no confirmadas por el protagonista de esta noticia. Entre ellas, con algunas de sus compañeras de profesión como María Valverde, Blanca Suárez o Berta Vázquez. Sin embargo, con todas ellas siempre ha mantenido el hermetismo y, de hecho, nunca ha compartido imágenes en redes con las actrices. Una norma que ha roto con Melyssa Pinto, con la que recientemente publicó una imagen desde Disneyland Paris confirmando así su idilio.

Durante el tiempo en el que estuvo soltero y hasta que conoció a la creadora de contenidos, el protagonista de Palmeras en la Nieve no perdió el tiempo. En búsqueda de un nuevo amor, estuvo apunto de encontrarlo en una ex concursante de La isla de las tentaciones, que ahora ha confirmado los rumores y ha desvelado que el actor le propuso pasar una noche juntos.

Mario Casas intentó conquistar a Mayka Rivera

Muchos famosos -como ocurría durante la emisión de Mujeres, Hombres y Viceversa- hacen zapping en televisión para buscar nuevas conquistas. Este, al menos, ha sido el caso de Mario Casas que a través de la pequeña pantalla o en redes sociales ha encontrado a posibles candidatas para ocupar su corazón.

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Aunque ahora mantiene una relación de lo más estable con Melyssa Pinto -que fue pretendienta y posteriormente tronista en el programa de citas de Emma García-, lo cierto es que el actor trató de flirtear con Mayka Rivera, también ex concursante de La isla de las tentaciones -como la influencer portuguesa, que fue a poner a prueba su amor con Tom Bruse, el cual le fue desleal-.

Pese a que el posible affaire entre el actor y la creadora de contenidos comenzó siendo un rumor, ahora Rivera se ha sentado en el podcast de En todas las salsas para contar qué ocurrió realmente entre ella y el hermano de Óscar Casas: «Nunca he hablado de esto, pero tengo que reconocer que es verdad. Me dijo que acabásemos la noche juntos». ¿Y qué pasó tras la propuesta del novio de Melyssa? «Yo no he dicho que podría haber sido Melyssa Pinto o que Mario Casas quisiera tener una relación estable conmigo. Coincidí con él en una discoteca y bueno, me dijo de acabar la noche juntos», ha explicado. Sin embargo, Mayka rechazó el plan que tenía el actor: «Me quedo con el contexto: un chico que no conozco de nada y me ofrece acabar la noche con él».

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Tras meses de especulaciones, Mayka ha roto por fin su silencio y ha contado cómo fue su affaire con el actor, con el que no llegó a ningún puerto. Por su parte, Casas no se ha pronunciado al respecto y previsiblemente, y debido a su hermetismo con su vida privada, tampoco lo hará.