Ortega Cano: las incertidumbres de un brindis envenenado mas allá de Ana María Aldón

No cabe duda de que este 2022 ha sido un año para olvidar en la vida de José Ortega Cano. Hace varios meses, muchos rumores apuntaban a que el torero estaba inmerso en una crisis matrimonial con Ana María Aldón. Unos comentarios que el diestro intentaba ocultar por activa y por pasiva, hasta que finalmente ha salido a la luz su divorcio, y por ende, su distanciamiento permanente con la diseñadora. No obstante, el de Cartagena parece estar dispuesto a dar la bienvenida a los 69 años dejando atrás las penas y viviendo una segunda juventud que no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación.

Con el 2023 a punto de comenzar, y consigo una nueva vuelta al sol por parte de Ortega Cano, cabe destacar que este se verá obligado a hacer frente a ciertos asuntos que ya están situados en el ojo del huracán por parte de la prensa. Uno de ellos es la salida de su hijo, José Fernando, la cual se espera que tenga lugar, sin más dilación, en torno al mes de junio del año que está por venir. Una buena nueva que en un principio iba a tener lugar durante el pasado verano, aunque finalmente, los profesionales pertinentes consideraron que lo oportuno era que el hijo de Rocío Jurado siguiera con su tratamiento en el ala de psiquiatría del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, Madrid.

Pero este no sería el único tema al que el torero tendría que enfrentarse. Pese a tener mucha ilusión en abrir al público su museo, ubicado en El Caserón de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, el transcurso de los sucesos se habría visto afectado ante las quejas de los antitaurinos. Este grupo, en contra del maltrato animal, comenzó a recopilar firmas en change.org para evitar la apertura de la exposición del diestro, alegando que no querían vincular la localidad con el fomento de este tipo de eventos. Un movimiento que, finalmente, no ha llegado a mayores, pudiendo abrir sus puertas esta exhibición el próximo 20 de enero.

Por otro lado, también cabe destacar que Ortega Cano está a punto de iniciar un año que nada tiene que ver con el anterior en lo que a sus relaciones familiares se refiere. El torero ha conseguido limar asperezas con todos sus seres queridos de tal manera, que ahora todos ellos se han convertido en sus pilares fundamentales para superar su divorcio de la ex concursante de Supervivientes. No obstante, lo cierto es que el diestro ya habría intentado buscar nuevamente el amor por otros lugares. Prueba de ello son sus diversas declaraciones, en las cuales en ocasiones no ha tenido reparo en admitir que no le gusta estar solo. Algo que ha quedado reflejado desde que ha salido a la luz su separación, habiéndosele visto públicamente en compañía de dos amigas y de la manera más distendida, demostrando estar pasándoselo bien para pasar página cuanto antes.