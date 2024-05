Alessandro Vittorio Eugenio Enrico Lequio nació en Suiza en 1960, donde su familia se mudó desde Italia durante el período fascista. Lequio era hijo de Alessandra (Sandra) Torlonia, la hija mayor de la princesa Beatriz de Borbón y, por tanto, prima hermana del rey Juan Carlos, dado que su padre Juan de Borbón era hermano de Beatriz. Este parentesco convierte a Alessandro Lequio en primo segundo del actual rey Felipe VI. Lequio se mudó a España para trabajar como adjunto del presidente de Fiat Ibérica, y esto cambió su destino para siempre y también ‘marcó’ un nuevo rumbo alejado de la nobleza española.

Ocupada el puesto 27 en la línea de sucesión al trono español. Sin embargo, es importante señalar que su posición en la línea de sucesión no tenía un impacto práctico significativo en la monarquía española, ya que estaba bastante lejos de la posibilidad de acceder al trono. Pero, con estos lazos familiares, muchos se preguntan por qué no trabaja en ningún asunto relacionado con la familia real. La razón es simple: fue vetado por “amor”.

Alessandro Lequio no es bienvenido en la Familia Real

«No estoy invitado a ningún acto público de la Casa Real desde hace más de 20 años. Hace más de dos décadas que me caí de la lista, cuando me fui a vivir con Ana Obregón», contó Alessandro en 2013 en El programa de Ana Rosa, revelando que, «en Zarzuela decidieron que mi estética no encajaba con la estética de la familia. En su momento me sentó mal, pero ya estoy más que acostumbrado”.

Cabe destacar que Lequio ha tenido una vida amorosa que ha sido objeto de interés mediático en varias ocasiones. Estuvo casado con Antonia Dell’Atte, una modelo italiana, con quien tuvo un hijo, Clemente Lequio. No obstante, este matrimonio terminó en separación porque salió a la luz una infidelidad de él con Ana Obregón.

La relación entre Ana y Lequio solo duro tres años, de 1991 a 1994, por otra deslealtad del aristócrata italiano. No obstante, fruto de esa relación nació Aless Lequio. Un hijo que padeció un cáncer y falleció en mayo de 2020. Pero la historia de amor entre ambos parece sacada de una telenovela. Cuando salió a la luz su romance, Antonia se negó a firmarle los papeles del divorcio, por lo que Ana nunca pasó por el altar con su amado.

Desde entonces, entre las dos comienza una batalla de titulares en prensa y apariciones varias en programas. El conde estaba en medio, pero era una auténtica lucha de egos femenina. Al poco tiempo, la protagonista de Ana y los siete rompe su relación con Lequio por otra infidelidad. “Todos sabemos que Alessandro me acabó poniendo los cuernos. Fueron públicos, ví en una revista al padre de mi hijo dándose un beso con otra mujer. Le dejé, pero me seguía llamando», contó Ana a Risto Mejide en el programa All you need is love del año 2017.

Su separación fue complicada, pero demostraron que los ex pueden llevarse bien. Sin embargo, en los últimos años esta relación se ha empeorado después de las decisiones que habría tomado Ana con respecto a la gestación subrogada y el hecho de que Alessandro no ha mostrado interés alguno en de conocer a su nieta Ana Sandra. En la actualidad, el conde mantiene una relación con María Palacios (su actual esposa, con quien lleva más de 20 años), y con quien tienen una hija, Ginevra.