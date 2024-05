Alessandro Lequio ha estallado a través de su perfil de Instagram tras el último movimiento de Iñaki Urdangarin, que ha viajado a Camboya junto a Ainhoa Armentia para ver a su hija Irene, quien se encuentra en el citado enclave realizando un voluntariado con la ONG Sauce desde el pasado mes de enero.

«Urdangarin viaja Camboya con Ainhoa. Un hotel de cinco estrellas allí puede costar entre 200 y 300 euros al día, pero aún así hay que hacer el viaje y correr con todos los gastos de la estancia, y para eso no da la ayuda de 400 euros al mes que dicen que recibe», comienza diciendo el colaborador. «Lo que está claro es que Urdangarin tiene sus recursos económicos y está empezando a utilizarlos. Lo que tiene que hacer es dejar de hacerse el pobre y mendigar un puesto de trabajo, y reconocer que es una persona con recursos que no necesita sudar la camiseta», comenta en el post.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

El italiano se ha pronunciado después de conocerse que el ex marido de la infanta Cristina se ha trasladado hasta el lugar en el que se encuentra su hija menor. Una información que dio a conocer hace unos días Es La Mañana de Federico. Según el citado espacio, Iñaki y Ainhoa se alojaron en el Hotel Grand Venus La Residence, en Siemp Riep, una ciudad balneario al noroeste del país. La pareja, que ya lleva tres años junta, abandonó este establecimiento el día 29 de abril.

Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo. (Gtres)

Iñaki Urdangarin en ¿televisión?

Tras recuperar su vida una vez salió de prisión por el caso Nóos, uno de los mayores quebraderos de cabeza para Iñaki fue el de la falta de ofertas laborales. Tanto es así que aceptó trabajar en una gestoría, ayudando en la burocracia, un empleo que logró gracias a los contactos que tiene su familia en Vitoria. Se trataba Imaz & Abogados, donde conoció a su actual pareja, Ainhoa Armentia.

Iñaki Urdangarin en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Ha pasado ya un tiempo de aquello y, ahora ha salido a la luz que un programa de televisión estaría tras su fichaje. «Yo lo que sí sé es que él estaba dispuesto a ir a algún programa de televisión muy blanco de esta casa, y no había mucho interés en su entorno en que el tuviese una vida pública. Entonces… porque también podía haber escrito un libro, contar sus vicisitudes en la cárcel», dijo Susanna Griso en Espejo Público. La presentadora matizó que «él no lo veía mal y su entorno estaba dispuesto a escuchar».

Sin embargo, por ahora, se desconocen más detalles sobre este asunto que afectaría al futuro profesional de Urdangarin, ya que de suceder esto, el ex jugador de balonmano recuperaría su libertad financiera a la vez que perdería la pensión que le pasa su ex mujer. Según se explicó en el mencionado programa «hay una serie de acuerdos por los que la infanta Cristina le pasa un dinero a Iñaki Urdangarin siempre y cuando no cambie su circunstancia laboral. Él ahora mismo no tiene trabajo, en el momento en el que encontrase trabajo, ese dinero, que es una horquilla entre 3.000 y 5.000 euros, desaparecería».