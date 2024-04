Iñaki Urdangarin pasó a ser, este martes día 9 de abril, un ciudadano libre a ojos de la Justicia, pues le fue extinguida su condena por varios delitos de corrupción como consecuencia de su implicación en el caso Nóos. No osbstante, poco o nada se ha sabido de los primeros pasos del ex duque de Palma tras hacerse efectiva esta condición. Pese al seguimiento exhaustivo de la prensa estos días, no hay rastro de Iñaki Urdangarin ni de su libertad. Algo que contrasta con la información de más y últimas apariciones de su actual pareja sentimental, Ainhoa Armentia, en los mismos.

La abogada se ha dejado ver públicamente por las calles de Vitoria. De su casa nido y familiar a la nido, pero de amor, y de ambas a sus clases de Yoga y a su puesto de trabajo. O viceversa. Ainhoa Armentia se ha mostrado visiblemente contenta ante la libertad de Iñaki, aunque blindada, eso sí, a cualquier pregunta de los medios de comunicación sobre ello y sobre la evolución, incluso, de su historia de amor tras varias semanas de rumores de boda entre la pareja. «No voy a contestar, gracias. Nada, no voy a decir nada», han sido sus únicas palabras.

Ainhoa Armentia, por las calles de Vitoria./ GTRES

En la actualidad, Ainhoa Armentia trabaja en la constructora Zikotz que, ubicada en la capital de la comunidad autónoma del País Vasco y con más de cuarenta años en el sector, es especialista en la edificación industrial y la construcción comercial y de oficinas o edificación de viviendas. Asimismo, la empresa también centra su labor en el mantenimiento de carreteras y autopistas. Ainoha trabaja allí desde que cesara su relación laboral con el bufete de abogados que le permitió conocer a Iñaki Urdangarin en 2020, en plena pandemia del coronavirus.

Por lo que respecta a su vida personal y sentimental, se conoce que Ainhoa Armentia vive junto a Iñaki Urdangarin en un piso de alquiler en la capital alavesa. Aunque a ratos, pues cuando disfruta, por custodia, de sus hijos en común con Manuel Ruiz, su ex marido, Ainhoa se traslada a la casa familiar de la ex pareja junto a los retoños. Armentia estuvo casa durante más de dos décadas y fruto de ese matrimonio nacieron sus dos hijos, cuya identidad no ha trascendido pese a la popularidad de la madre. La vivienda que comparte con Iñaki Urdangarin, sea como fuere, está ubicada en la misma urbanización en la que reside Claire Liebaert, la madre del ex deportista.

La condena de Iñaki Urdangarin

El ex marido de la infanta Cristina fue sentenciado por la Audiencia de Palma a seis años y tres meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, si bien el Tribunal Supremo le rebajó la pena cinco meses al eximirle de falsedad en documento público. El castigo le llevó a ingresar el 18 de junio de 2018 en la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila), donde estuvo hasta enero de 2021, periodo en el que logró permiso para hacer voluntariado unos días a la semana en la ONG El Hogar de Don Orione, dedicada a atender a personas con discapacidad en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón.