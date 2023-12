La madre de Ainhoa Armentia se pronuncia sobre los planes de boda de su hija e Iñaki Urdangarin

Se cumplen dos años desde que vieran la luz las imágenes de Iñaki Urdangarin paseando en una playa cercana a Bidart, la localidad francesa situada en los Pirineos Atlánticos, junto a Ainhoa Armentia, que llevaron a la infanta Cristina y al ex deportista a anunciar, de mutuo acuerdo, la «interrupción de su relación matrimonial»; aunque lo cierto es que, por el momento, no ha habido confirmación oficial de su divorcio pese a las informaciones que apuntan a que la firma del documento es «cuestión de días».

Según ha trascendido, la hija del Rey Juan Carlos I y Doña Sofía, y el ex duque de Palma, querían esperar a que su hija menor, Irene Urdangarin, alcanzara la mayoría de edad para oficializar su divorcio. Algo que ocurrió el pasado verano. Así, Iñaki y la infanta Cristina podrían estar preparando dicho escrito antes del término de este año 2023, lo que dejaría la puerta abierta, principalmente, a que Iñaki pueda formalizar su relación con la abogada y, quién sabe, pasar incluso y nuevamente por el altar.

Iñaki Urdangarin y su madre en Barcelona / Gtres

Sea como fuere, sobre esto mismo se ha pronunciado, en la tarde de este miércoles, la madre de Ainhoa Armentia, Antonia Acebedo, en el programa Así es la vida de Telecinco. Ha sido durante una conversación con José Antonio Avilés, colaborador habitual del programa a los mandos de Sandra Barneda y César Muñoz, que Acebedo ha hablado, aunque sin aportar demasiada información al asunto, sobre la posibilidad de que la pareja pueda contraer matrimonio próximamente, ahora que el divorcio entre Urdangarin y la hermana del Rey Felipe VI estaría muy cerca de hacerse público. «Pues pregúntaselo a ellos porque yo no sé nada. Mira, lo siento mucho, no tengo nada en contra de la prensa rosa ni nada de eso. Es que nunca he sido de comprar revistas ni leer nada de esa prensa. Dirás: ‘Es que no quieres decir…’. No, es que no sé nada sinceramente», ha dicho.

Preguntada por su relación actual con su hija, Antonio ha confirmado que ambas tienen una «muy buena relación». No obstante, la mujer prefiere mantenerse al margen de la vida privada y/o sentimental de Ainhoa. «Eso no quita para que ellos tengan su vida privada. Yo con mis dos hijas tengo muy buena relación pero ellas tienen su vida privada y yo la mía», ha asegurado para confesar después que conoce a Iñaki Urdangarin y a su madre, Claire Liebaert desde «hace muchos años», aunque no personalmente. «Yo a Iñaki le conozco de hace muchos años, quien no. Quedan así, quizá igual más adelante… Estoy totalmente tranquila, feliz».

Ainhoa Armentia en Vitoria / Gtres

La infanta Cristina, centrada en su carrera profesional y en sus hijos

Por su parte, en los últimos meses, la infanta Cristina ha estado centrada en sus hijos y en su faceta profesional. La hermana de Felipe VI acude con regularidad a los partidos de su hijo mediano, Pablo, donde la hemos visto compartiendo confidencias y momentos de complicidad con su novia y la familia de la joven. Asimismo, son frecuentes sus visitas a España por motivos laborales, y no falló a la fiesta privada por el dieciocho cumpleaños de la princesa Leonor, el pasado día 31 de octubre.

La infanta Cristina y su hijo Pablo Urdangarin en Barcelona / Gtres

Ahora que su hija menor es mayor de edad y el próximo año empezará una nueva andadura lejos de casa, en principio no está previsto que doña Cristina abandone Suiza o cambie de residencia, aunque sí cabría esperar que sus visitas a nuestro país se incrementen aún más. Lo que no se sabe es si la hermana de Felipe VI se quitará, por fin, la alianza.